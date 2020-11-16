Резкий всплеск заболеваемости COVID-19 произошел в Якутии

SakhaLife.ru

Сегодня, 16 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике напряженная.

За сутки в регионе зарегистрировано 242 новых случая коронавирусной инфекции, в т.ч. 68 носителей новой коронавирусной инфекции:

Якутск –148 случаев;

Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский и Чурапчинский районы — по 6 случаев;

Алданский, Аллаиховский, Амгинский, Вилюйский и Мирнинский районы по 5 случаев;

Жиганский, Кобяйский, Оймяконский, Усть-Алданский и Хангаласский районы — по 4 случая;

Анабарский, Верхневилюйский, Горный, Нюрбинский, Оленекский, Сунтарский и Томпонский районы — по 3 случая;

Олекминский и Усть-Янский районы — по 2 случая;

Верхоянский, Ленский, Намский, Среднеколымский, Таттинский и Усть-Майский районы – по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

На этой неделе в республику поступят новые аппараты ИВЛ

За сутки лабораториями республики проведено 5 217 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 721 675 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 16972 случая заболевания COVID-19, 189 случаев летального исхода.