Резкий рост! Якутия в пятерке лидеров по количеству заболевших ковидом за сутки

Глава Якутии: Главное в борьбе с коронавирусом — оперативность

По данным Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в регионе наблюдается резкое увеличение заболеваемости, связанное, в том числе, с выявлением омикрон-штамма. По количеству выявляемых за сутки новых случаев заболевания ковидом на 100 тысяч населения Якутия занимает 4-5 место по стране. При этом 80% от количества заболевших приходится на город Якутск. Тревожные показатели по заболеваемости наблюдаются в Мегино-Кангаласском, Алданском, Хангаласском, Горном, Мирнинском, Нерюнгринском районах.

Несмотря на то, что большинство пациентов получают помощь амбулаторно, за сутки в стационары республики поступило 116 больных коронавирусной инфекцией. В реанимационных отделениях проходят лечение 66 пациентов, из них 10 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Все тяжело болеющие пациенты не были вакцинированы.

Для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции главы районов и городских округов должны предпринять все необходимые меры, направленные на максимальную защиту населения. Это касается наращивания и сохранения темпов вакцинации и ревакцинации, формирования запасов лекарственных препаратов, обеспечения контроля над соблюдением действующих ограничительных мер. Об этом в ходе очередного заседания Республиканского оперштаба сообщил глава республики Айсен Николаев.

«Сейчас одним из главных требований является оперативность. Учитывая, что болезнь распространяется очень быстро, нам необходимо принимать чёткие и быстрые решения и оперативно их исполнять», – сказал глава республики.

Айсен Николаев призвал глав районов и городских округов приостановить проведение выездных отчётов с участием населения. Оперативно реагировать на возникающие изменения эпидемиологической ситуации, наращивать и сохранять темпы вакцинации и ревакцинации, а также продолжать вести работу с населением по соблюдению всех действующих ограничительных мер: масочного режима, дезинфекции помещений, термометрии при входе в учреждения образования, культуры, в предприятия и организации.

Через фельдшерско-акушерские пункты отдаленные и труднодоступные наслега должны обеспечиваться запасом лекарств, в особенности противовирусными препаратами.

Главы районов, исходя из эпидситуации на местах, не ожидая указаний от Республиканского оперштаба, обязаны предпринять меры по переводу учащихся на дистанционное обучение и по приостановлению деятельности учреждений дополнительного образования.

Участники оперштаба отметили, что в отличие от предыдущих волн заболеваемости ковидом, сегодня имеется действенная защита от опасной болезни – вакцина от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины по республике привито 77% взрослого населения, а ревакцинацию прошли 63% от тех, у кого наступил срок ревакцинации, это 110 с лишним тысяч человек.

По темпам вакцинации в числе лидеров находятся Нижнеколымский, Аллаиховский, Среднеколымский, Момский, Жиганский, Верхнеколымский районы. К отстающим районам, в которых, не достигнут даже 70%-й показатель, относятся Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, Намский и Чурапчинский районы.

Отметим, что ранее ограничительные меры были продлены до 1 марта 2022 года. Вчера, 19 января, по предложению Главного санитарного врача республики они усилены, в части обеспечения 50%-й заполняемости зрительных залов в театрах, кинотеатрах, домах культуры, проведения спортивных мероприятий без зрителей.