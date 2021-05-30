30.05.2021
10:36
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Коронавирус

Резкий рост случаев коронавируса в нескольких районах Якутии

На 30.05.2021 г. выявлено 107 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 62 случая;
— Мегино-Кангаласский район 9 случаев;
— Вилюйский район 7 случаев;
— Усть-Алданский район 5 случаев;
— Мирнинский район 4 случая;
— Горный, Хангаласский районы по 3 случая;
— Амгинский, Жиганский, Нюрбинский, Сунтарский, Чурапчинский районы по 2 случая;
— Алданский, Верхнеколымский, Кобяйский, Оймяконский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 920 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 118 219 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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