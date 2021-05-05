«Резиновая» квартира «лопнула» в Якутске

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы столицы Якутии. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 322.2 и 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация граждан России по месту жительства и фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимая, являясь собственником жилого помещения в многоквартирном доме Якутска, в период с января 2019 года по сентябрь 2020 года, оказывая услуги знакомым, в том числе за денежное вознаграждение на общую сумму 54 000 рублей, фиктивно зарегистрировала по месту жительства 175 граждан России без намерения фактического предоставления им жилья. В тот же период за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей осуществила фиктивную постановку на миграционный учет 21 иностранного гражданина по месту пребывания.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил женщину к штрафу и по исковому заявлению прокуратуры города взыскал в доход государства незаконно полученные ею денежные средства в размере 69 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.