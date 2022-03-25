Резидент ТОР «Якутия» производит СИП-панели для строительства домов

Строительный материал безопасен для здоровья и активно применяется на рынке малоэтажного домостроения республики. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), объем частных инвестиций в проект составит 15,1 млн рублей.

В Якутске компания «ЭкоСИП», резидент территории опережающего развития «Якутия», запустила цех по изготовлению структурно-изоляционных панелей (СИП-панелей), представляющих собой сэндвич из деревянных стружечных плит и пенопластового утеплителя. Строительный материал безопасен для здоровья человека и активно применяется на рынке малоэтажного домостроения. Производство развернуто в помещении одного из универсальных производственных зданий, предназначенных для размещения проектов малого и среднего бизнеса.

«Производственное помещение обеспечено всей необходимой инфраструктурой, включая подключение газу, сетям водо- и электроснабжения. Всё это позволило в кратчайшие сроки наладить производство и выйти на продажи», – поделился директор ООО «ЭкоСИП» Нюргустан Иванов.

Предприниматель также отметил, что это только первый этап реализации проекта. В дальнейших планах – строительство собственного здания, что позволит значительно увеличить объемы производства. «Размещение небольшого цеха в универсальном производственном здании дает нашим специалистам обрести необходимые навыки и освоить производственные тонкости, которые позволят без раскачки запустить большое производство», – добавил Иванов.

Согласно расчетам, пиковая мощность проекта составит около 15 тыс. панелей в год. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), после полной реализации проекта, объем частных инвестиций достигнет 15,1 млн рублей.

Расположенные в пригороде Якутска универсальные производственные здания введены в эксплуатацию в начале 2022 года и стали новым инструментом поддержки МСП-проектов, которые на начальных стадиях реализации не имеют возможности построить собственные здания.

Два больших здания разделены на 14 помещений площадью от 36 до 167 квадратных метров. Промышленные помещения подключены к электроснабжению мощностью до 100 киловатт, обеспечены газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, а также вентиляцией, системой пожарной безопасности и возможность подключения к сети интернет.

«В помещениях для промышленных производств предусмотрены санузлы и полностью оборудованные комнаты для персонала. Кроме этого, имеются помещения для чистых производств – они также обеспечены всеми условиями, необходимыми для эффективного развертывания бизнеса», – рассказал директор ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» (дочернее общество КРДВ) Дмитрий Борисов.

Стоимость аренды составляет 50% от рыночной, действующей в пригородах Якутска. Для размещения в универсальных производственных зданиях, бизнесу необходимо подписать соглашение с КРДВ и получить статус резидента ТОР «Якутия», что дает проектам возможность получать весь комплекс мер поддержки от государства, включая налоговые льготы и административные преференции.

«Продолжительность аренды составляет от 3 до 5 лет. В дальнейшем предприятиям будет представлена возможность строительства собственных зданий на преференциальной территории. Для этой цели зарезервирован земельный участок площадью 2 гектара», – подытожил Дмитрий Борисов.

По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, статусом резидента ТОР «Якутия» обладает 31 предприятие. Общий объем инвестиций по заключенным соглашениям составляет 12,9 млрд рублей, их полная реализация позволит трудоустроить 1800 человек. На сегодняшний день реализованы проекты 11 предприятий, частными инвесторами вложено в экономику республики Якутия (Саха) 4,2 млрд рублей, более 500 человек получили работу на новых предприятиях.