Резидент ТОР «Якутия» начал огранку особо крупных алмазов💎

Резидент Ювелирно-гранильного кластера «SAYBM» (дочернее предприятие банковской группы АЭБ) и ТОР «Якутия», ООО «Григори» начал огранку особо крупных алмазов. Об этом сообщили в Службе по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка.

Якутская компания ориентирована на экспорт бриллиантов на внешние рынки и участвует в аукционах драгоценных камней по всему миру. «Григори» является одним из немногих предприятий по огранке крупных алмазов не только в Якутии, но и в России.

Коллектив предприятия состоит из лучших в своем деле специалистов по огранке в республике. Технологи и огранщики резидента ЮГК и ТОР «Якутия» обладают опытом огранки полного спектра работ и качественных характеристик алмазов. Кроме стандартных форм бриллиантов, таких как Кр-57 и фантазийных форм огранки, мастера «Григори» занимаются оригинальными образцами изделий под индивидуальные заказы.

Также значительное внимание специалисты компании уделяют огранке полудрагоценных камней, добываемых на территории Республики Саха (Якутия), – хромдиопсида и гранатов, преимущественно среднего и большого размера.







