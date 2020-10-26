Резидент Бизнес-инкубатора г.Якутска на сайте VOGUE

С 20-23 октября 2020 года состоялся новый сезон Недели моды – Mercedez-Benz FashionWeek Russia. Модные показы от Москвы до Якутска транслировались на весь мир. Программа сезона состояла из реальных и онлайн показов. Третий день Mercedez-Benz FashionWeek Russia запомнился онлайн показом якутского бренда SOLKO, резидента бизнес-инкубатора г. Якутска, который проходил в историческом парке «Россия — моя история». Прямая трансляция велась на официальном сайте Mercedez-Benz FashionWeek Russia и на сайте одного из самых уважаемых журналов о моде «VOGUE».

— Как Вам пришла идея создания бренда SOLKO?

Снежана Стручкова и Алена Неустроева, основатели SOLKO:

— В современном мире женщина может быть не только мамой и хранительницей очага, но и одновременно строить карьеру, получать образование, развиваться, учиться петь и танцевать, посещать выставки, путешествовать, уделять время любимому делу. Все это вдохновило нас на создание нашего бренда. Основная идея — многофункциональность. Мы предлагаем капсульный гардероб, в котором возможно не так много вещей, но поверьте, ни одна вещь не будет висеть в шкафу и ждать своего часа

— Расскажите немного про дизайн одежды SOLKO

— Мы работаем уже год, успели выпустить более 50 моделей одежды, платья, пиджаки, костюмы. Все лекала и дизайн разрабатываются в Якутске. Тут отшиваем образцы одежды. Сами выбираем ткани, фурнитуру. Потом модели отшиваются на фабрике. Сейчас мы работаем совместно с якутским модельером дизайнером Иваном Фёдоровым. Он помог нам воплотить в реальность задуманные модели. Создавал лекала, отшил эксклюзивные вещи для показа.

— С чего начинался Ваш путь к Mercedez-Benz FashionWeek Russia?

— В прошлом году мы участвовали на якутском показе мод “Arctic Fashion Show” проведенный в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутия». Организаторами выступили Министерство предпринимательства Якутии. На этом показе приглашенным гостем была представитель Палаты моды России — Регина Шарифуллина. После показа она взяла наши контакты. Ей очень понравилась наша одежда, и даже приобрела у нас костюм. И в этом году неожиданно поступило сообщение от Регины с предложением организовать свой показ в Якутске в рамках Mercedez-Benz FashionWeek Russia.

— Какие были эмоции, когда получили приглашение от Национальной палаты моды? Как проходила подготовка?

— Сначала мы очень обрадовались, потом осознав всю ответственность начали волноваться и переживать. Не понимали с чего начинать и что нам будет нужно. Обратились за помощью к якутской музыкальной группе URAAN, так как у них уже есть опыт участия в подобных онлайн мероприятиях. Они нас поддержали, сказали, что помогут. Вышли на режиссера постановщика Ирину Бугаеву. И уже на следующий день Ирина предложила несколько вариантов проведения показа. У нас появилась организатор – продюсер мероприятия Сахайя Гоголева и само собой постепенно собралась большая творческая группа.

— Поделитесь своими впечатлениями от проведенного показа

— Все прошло замечательно, наша команда справилась с поставленной задачей, отработали как один механизм. Больше всего переживали за качество и звук прямой трансляции. Как оказалось, зря, качество было отличное. Атмосфера на площадке стояла невероятная. Сами не могли поверить, что удалось все так четко организовать. После прямой трансляции получили очень много положительных отзывов и поздравлений. Сейчас мы очень довольны и вдохновлены на дальнейшую работу. Благодарим всех организаторов и партнеров показа. Отдельное спасибо Министерству предпринимательства РС(Я) и Министерству культуры РС(Я).

— Спасибо большое за Ваши ответы. Желаем команде SOLKO дальнейших успехов!

— И Вам большое спасибо!

Дарья Соколова, креативный дизайнер “SOLKO”:

«Участие в неделе моды — огромный опыт. Приятно, что это стало важным событие не только для нашей команды, но и для всего региона. Обеспечение ресурсов и создание коллекции стало волнительным, ответственным событием. Свои сложности в том, что это первый опыт, который подразумевает много «подводных камней» в организации и обеспечении трансляции. Если говорить о коллекции лично я волновалась за сжатые сроки и передачу концепции через экран, ведь важно не просты выпустить моделей на подиум, важно создать атмосферу, которая будет продолжать, дополнять каждую вещь. Я счастлива и благодарна за возможность в условиях пандемии и строгих мировых ограничений стать частью данной недели моды т.к. это было моей мечтой».

Ирина Высоких, министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии:

«В прошлом году в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» мы рискнули и провели первый модный показ местных дизайнеров «Arctic Fashion Show» при поддержке Национальной палаты моды. Было всего две недели на подготовку, много стресса и очень крутое шоу по итогу (отдельная благодарность АГИКИ за организацию прошлогоднего показа)! 11 якутских дизайнеров представили свои работы. Среди них был и новый бренд модной одежды SOLKO.

В показе по приглашению Минпреда приняла участие Регина Шарифуллина — представитель Национальной палаты моды России. В данном мероприятии Регина отметила бренд SOLKO и в этом году SOLKO получили приглашение на участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia, который в этом году проходил в онлайн-формате. Приглашение получено недавно. Но мы успели организовать трансляцию. Показ якутских дизайнеров смотрели во всем мире!

Это было фантастически круто! И это только начало! Впереди у нас очень много планов по развитию креативной индустрии в Якутии, и мы их обязательно успешно реализуем! Смелый, умный и амбициозный якутский бизнес в коллаборации с уникальными талантами наших дизайнеров, ювелиров, художников, режиссеров, музыкантов и многих-многих других представителей креативной индустрии — никакая пандемия не остановит!», — поделилась впечатлениями и планами министр.

Онлайн-показ якутского бренда SOLKO получил положительный отзыв от креативного директора газеты «Коммерсантъ», Ольги Михайловской:

«Пожалуй, единственной неожиданностью стал показ первого якутского бренда одежды SOLKO. Якутия вообще таинственная земля, в ней каким-то причудливым образом сочетаются суровый минимализм и пронзительная романтика. И вещи в коллекции были нарочито лаконичными, но при этом удивительно трогательными, почти кукольными. Вроде мягких объемных пальто с высокими воротниками, которые коконом окутывали абсолютно фарфоровые лица девочек-моделей с яркими пятнами алой помады на губах. Подиум был украшен прозрачными выгородками из стекла с нанесенной на него узорчатой изморозью, напоминающей о советских новогодних открытках. Но в этом не было ностальгии по советскому, от которой все уже безнадежно устали. И все это было поразительным образом современнее и моднее всех диджитал-моделей — сразу вспомнились успехи якутского кино. И конечно, это тот самый случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Не случись этой диджитал-недели, кто знает, когда якутский бренд добрался бы до Москвы».