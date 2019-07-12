АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
26
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.02
 71.01
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.07.2019, 21:39
Общество
Шаман Александр Габышев собрал большой митинг в Чите
12.07.2019, 21:18
Якутск
В Общественной палате Якутска новые члены
12.07.2019, 21:17
Якутия
Идет прием заявок на республиканский Конкурс «Лучшие товары Якутии»
12.07.2019, 21:16
Якутск
В Якутске планируется построить Парк Победы
12.07.2019, 18:33
Официально
В Якутии объявлен сбор средств для помощи жителям Иркутской области
12.07.2019, 18:17
Общество
Режиссёр ребячьих душ
12.07.2019, 18:00
Культура & Образование
В Якутске ведущие мастера мира представили свои работы
12.07.2019, 17:50
Экология
Медведь из охотничьего клуба «Кыымаан» переехал в зоопарк «Орто Дойду»
12.07.2019, 17:40
Политика
Архитектурные изыски должны повысить комфорт якутян
12.07.2019, 17:20
Якутск
20 июля в Якутске стартует первый фестиваль современной культуры «Leto Yakutia»
12.07.2019, 17:10
Экономика
В Якутске временно ограничат холодное водоснабжение
12.07.2019, 17:00
Экономика
Союз строителей Якутии поздравляет Михаила Охлопкова
12.07.2019, 16:50
Судебная хроника
Суд отклонил иск к «Трансстрою» на 6 млрд рублей по железной дороге Томмот — Нижний Бестях
12.07.2019, 16:45
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело за незаконный вылов осетров на 4,5 млн рублей
12.07.2019, 16:35
Экономика
Приз передан победителю
12.07.2019, 16:30
Официально
Объявлена благодарность главы Республики Саха (Якутия)
12.07.2019, 16:15
Общество
В Якутии временно отключат телевизионное вещание
12.07.2019, 16:00
Погода
В Якутске жара не собирается отступать
12.07.2019, 15:45
Политика
Интервью
Сергей Черных: В Якутске нацпроекты уже работают
12.07.2019, 15:35
Якутия
Айсен Николаев рассмотрел вопросы развития Мангазейского рудного поля
12.07.2019, 15:25
Экономика
В минтрансе Якутии состоялась третья встреча с японцами по поводу строительства моста
12.07.2019, 15:15
Экология
В Сунтарском улусе могут появиться лесные бизоны
12.07.2019, 15:05
Светская хроника
Видео
Мэр Якутска спела в ресторане
12.07.2019, 14:55
Якутск
На здании Дома быта появится подсветка
12.07.2019, 14:49
Происшествия
Экстра
В страшном ДТП на Автодорожной пострадали три девочки и их отец
12.07.2019, 14:35
Политика
Единороссы к выборам в Олекме готовы
12.07.2019, 14:20
Якутия
«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
12.07.2019, 14:00
Якутия
Власти обеспокоены небольшой продолжительностью жизни населения Якутии
12.07.2019, 14:00
Общество
Петров день 2019 — что нельзя делать 12 июля
12.07.2019, 13:30
Экономика
Фотофакт
В доме по улице Курашова полным ходом идет ремонт
12.07.2019, 13:00
Якутия
Коллективу ГУП «ЖКХ РС(Я)» представлен новый гендиректор
12.07.2019, 12:48
Общество
SOS
В Якутске начинается сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области
12.07.2019, 12:36
Происшествия
Преступление в столице республики
12.07.2019, 12:24
Общество
Журналист «The Washington Post» о Якутии
12.07.2019, 12:23
Экономика
Фотофакт
В Якутске на газоперерабатывающем заводе потушили «пожар»
12.07.2019, 12:14
Происшествия
Аферисты выманили у пенсионерки за «экстрасенсорное лечение» более одного миллиона рублей
12.07.2019, 12:12
Экономика
Счастливчики получили суперпризы от СК «Стерх»
12.07.2019, 11:59
Происшествия
Жительница Якутска стала жертвой мошенничества
12.07.2019, 11:47
Экономика
Проведите незабываемый корпоратив в туристическом комплексе «Орто Дойду»!
12.07.2019, 11:37
Судебная хроника
В Якутии осужден любитель дурмана
12.07.2019, 11:24
Общество
Анонс
«ҮЙЭ»: спикер Ил Түмэн Гоголев, лайфхаки путешественников, англичане и немцы в Якутии
12.07.2019, 11:13
Экономика
Фотофакт
Фонд капремонта ремонтирует дома по улице Дзержинского
12.07.2019, 11:00
Судебная хроника
Жителя Якутии жестоко избили ногами по голове
12.07.2019, 10:49
Экономика
«Капитан Бабичев» проведет ледовую разведку
12.07.2019, 10:37
Судебная хроника
Бродячие животные — пятно на репутации главы поселка в Якутии
12.07.2019, 10:24
Спорт
Анонс
Фишка пляжного сезона — 2019!!!
12.07.2019, 10:12
Происшествия
Пожарные Батагая спасли дом от огня
12.07.2019, 10:01
Финансы
РСХБ назвал города проведения фестиваля «СВОЁ»
12.07.2019, 9:50
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств
12.07.2019, 9:38
Экономика
Объявление
13 июля выездная касса Энергосбыта будет в Магане
12.07.2019, 9:25
Происшествия
В Якутии психически неуравновешенный мужчина угрожал убийством продавцу
12.07.2019, 9:12
Якутия
Владимир Солодов рассказал о проводимой работе в социальной сфере
12.07.2019, 9:03
Происшествия
В Якутске мужчина признался в преступлении
12.07.2019, 0:08
Гороскоп
Ежедневный гороскоп – пятница 12 июля 2019
12.07.2019, 0:01
Общество
Сегодня день рождения руководителя и журналиста
11.07.2019, 21:53
Официально
График плановых работ энергетиков на 12 июля
11.07.2019, 18:26
Якутск
Мэрия Якутска экономит деньги
11.07.2019, 17:48
Якутия
Айсен Николаев: Работа идет хорошо, но расслабляться рано
11.07.2019, 17:35
Экономика
На аварийном участке дороги «Нам» установили освещение
11.07.2019, 17:24
Происшествия
Резонанс
В Якутске задержан бывший гендиректор «Водоканала» 
11.07.2019, 16:59
Якутия
Корейцы из Пусана будут развивать медицинский туризм в Якутии
11.07.2019, 16:40
Якутия
Владимир Солодов: Ни одно бюджетное учреждение не будет закрыто
11.07.2019, 16:17
Культура & Образование
В Якутске состоятся съемки двух уникальных кинокартин
11.07.2019, 16:11
Экология
Якутские экологи познакомили коллег с опытом рекультивации алмазоносных месторождений
11.07.2019, 16:02
Красота & Здоровье
Интервью с колопроктологом на деликатную тему
11.07.2019, 15:44
Погода
Завтра столбик термометра поднимется до 31 градуса
11.07.2019, 15:28
Общество
Елена Голомарева: После писем от обманутых дольщиков в защиту застройщика в работу включилось УФАС
11.07.2019, 15:14
Политика
Назначен гендиректор ГУП «ЖКХ РС(Я)»
11.07.2019, 14:53
Судебная хроника
Суд обязал администрацию поселка Усть-Мая снести аварийные дома
11.07.2019, 14:32
Якутия
В Верхоянском районе начинает работу летняя научная школа
11.07.2019, 14:22
Якутск
В Якутске могут внедрить 5G
11.07.2019, 14:14
Якутск
На площади Орджоникидзе откроется ярмарка меда 
Общество
12 июля 2019, 18:17
156

Режиссёр ребячьих душ

 Тревоги и переживания, смятения и потрясения подстерегают каждого человека на его  жизненном  пути. Но он все это мужественно переносит, потому что рядом есть тот,кто волнуется, беспокоится за него, переживает, кто защищает от всех невзгод и бед, кто любит и никогда не забывает о нем. Это Учитель. Он каждый день встречает его с доброй улыбкой у дверей школы, заглядывает в наполненные тревогойглаза и успокаивает, утешает. Он в трудные минуты приходит на помощь, как добрый доктор, лечит душевные, сердечные раны. Он искренне радуется каждым успехам, победам ребенка, даже, может быть, больше, чем он сам.

Таким Учителем является Турантаева Аина Назаровна, учитель дополнительных начальных классов школы №21 города Якутска при Республиканском детском туберкулезном санатории имени Т.П. Дмитриевой, человек неиссякаемой энергии, творческого воображения, нескончаемого жизнелюбия и  открытого сердца.Не щадя своих сил, времени, здоровья, она  всегда готова  дарить как можно больше  радости, знания, любви своим ученикам. Аина Назаровна — учитель от Бога, который находится в неустанном труде, которого любят и уважают дети и коллеги.Про таких людей говорят, что они работают «с огоньком”, отдавая делу всего себя…

Аина Назаровна работает учителем начальных классов с 1990 г. после окончания  школьного отделения Якутского педагогического училища по специальности «Учитель начальных классов». Свою педагогическую деятельность она начала в Амгинской средней школе Чурапчинского района.В 2001 г. окончила Якутский Государственный университет по специальности «Педагогика и методика начального обучения». Несколько лет поработав библиотекарем в университете, продолжила учительскую работу в школе при Республиканском детском туберкулезном санатории имени Т.П. Дмитриевой.

Педагог прекрасно владеет современными образовательными технологиями: здоровьесберегающими, игровыми, проектными, технологиями конструирования и моделирования и другими. Творчески использует их в своей работе, эффективно использует систему обучения успехам, развивает творческие способности каждого ребенка, формирует гибкость и самостоятельность мышления, учит овладевать операциями анализа, синтеза, обобщения.Учебный процесс организует с  учётом индивидуальных и психологических способностей детей. Взаимоотношения с детьми строит на основе сотрудничества, гуманизма и уважения. Заботливо следит за развитием каждого ребенка, воспитывает наблюдательность, умение самостоятельно работать. Она обладает волшебной силой уверенности и убеждения, умеет привлечь и удержать внимание всех своих учеников, потому что разговаривает с ними  всегда честно и искренне, без фальши и обмана. В каждом ребенке увидит что-то уникальное, особенное, по-матерински обнимет, поддержит в трудную минуту и  поможет. Она сияет добротой, заботой и пониманием. М. Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребенка есть невидимые струны, если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны умеет находить Аина Назаровна в каждом своем воспитаннике.

Ее ученики отличаются особой любознательностью, сообразительностью.На её уроках, где царит атмосфера доброжелательности, взаимного уважения, ребята трудятся добросовестно, радуются успехам товарищей, огорчаются их неудачам, учатся помогать друг другу. «АинаНазаровна- строгая, но справедливая, спокойная и внимательная, все объясняет понятно, доступно, всегда поможет, подскажет, когда  возникают трудности», —  говорят о ней воспитанники.Они испытывают к учительнице искреннюю привязанность и любовь. А как это  важно в профессии учителя!

Уровень профессионализма, компетентности, стремление использовать все лучшее позволяют ей добиваться высоких успехов в обучении и воспитании детей. Её ученики принимают активное участие во всех школьных, городских, республиканских, всероссийских мероприятиях, часто являются призёрами конкурсов.

Аина Назаровна активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования города Якутска, с культурно-досуговыми учреждениями республики в целях организации полноценного отдыха, духовно-нравственного развития детей, находящихся на длительном лечении в туберкулезном санатории. Много внимания и заботы педагог уделяет сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитывает в них потребность в здоровом образе жизни. Ежегодно ею организовываются Дни здоровья, спортивные мероприятия, подвижные игры. Поддерживает тесную связь и ведет постоянную работу с родителями своих учеников.

                Она  — очень творческий человек, всегда стремится познать и освоить что-то новое, неизведанноеивносит это передовое в школьную жизнь.В ее голове постоянно «крутятся» новые педагогические идеи, нестандартные уроки, оригинальные внеклассные мероприятии Аина Назаровна никогда не работает по раз принятой схеме, находясь постоянно в творческом поиске. А центром ее поиска является неизменное желание разбудить, развить у ребят творческую инициативу.

Ею проводятся сотни внеклассных мероприятий в целях интеллектуального, культурного развития детей. Она обращает внимание на то, чтобы все ученики школы участвовали в них, занимались в коллективах художественного творчества и выступали на концертах. И это правильно, особенно в условиях туберкулезного санатория, ведь когда ребята танцуют, поют, играют, стихи читают, то они чувствуют свою востребованность, ощущают успех,испытывают радость, воодушевление, забывают о своих переживаниях, связанных со здоровьем, с отрывом от родителей на длительное время.

А как Аина Назаровна учит детей играть роли в школьном театре! Она делает из них настоящих актёров. Голос, движения, декорации – всё профессионально, артистично. Маленьким  актёрам аплодируют стоя все: ребята, родители, учителя, врачи, работники санатория. Аина Назаровна —  режиссёр школьного театра, режиссёр ребячьих душ. Она – человек-праздник. Вокруг нее всегда много народу, детей, взрослых, вместе с ней всегда веселье, громкий смех, творческая суматоха. Она подобна костру, вокруг которого кипит, бурлит жизнь, рядом с ней всегда весело, уютно и тепло.

Педагог увлекается не только театром, но и музыкой, танцами, любит много читать, готовить. Своими знаниями, умениями с удовольствием  делится со своими коллегами и воспитанниками, активно распространяет свой педагогический опыт в республике. Сведения о ее творческом труде освещаются  в СМИ, в методических изданиях, на республиканских научно-практических конференциях, курсах, семинарах, педагогических чтениях.

В настоящее время каждый день у педагога расписан не по дням, а по часам: уроки, педсоветы, совещания, индивидуальные занятия с детьми, отчеты, подготовка к мероприятиям и так далее. А надо ещё успеть сделать важные домашние дела, и Аина Назаровна всё успевает, она не только замечательный педагог, но и прекрасная хозяйка, заботливая  жена, мать и бабушка. Вместе с мужем  они вырастили и воспитали двух прекрасных дочерей Дарию и Марию.Сейчас главным импульсом в её жизни является ненаглядная внучка. Она для неё — бесценное сокровище, островок счастья. «Это моё солнышко, — говорит она, — она согревает мне душу и сердце, она – мой источник радости и счастья».

Аина Назаровна активно участвует в общественной жизни города, в массовых праздниках, театрализованных представлениях, юбилейных мероприятиях, где всегда является  главным действующим лицом — ведущей.

О человеке судят по его делам. Труд Турантаевой А.Н. отмечен многими почетными грамотами и благодарственными письмами Министерств образования, здравоохранения, молодежной политики РС(Я), но главная её награда — любовь и уважение учеников, в сердцах которых она оставила яркий, негасимый свет добра, любви и гуманизма. Это ли не награда! Ради этого стоит жить, это великое счастье!

Сунтарова Дария Афанасьевна,

учитель русского языка и литературы

дополнительных классов

МОБУ СОШ №21 г. Якутска

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.07.2019, 12:01
Происшествия
Фотофакт
Возле элитного дома Якутска найдены два тела
06.07.2019, 16:53
Общество
Казачьи забавы и удаль молодецкая…
06.07.2019, 11:21
Официально
Автодорога до села Амга находится в удовлетворительном состоянии
08.07.2019, 10:14
Происшествия
Экстра
В Якутии произошло зверское убийство
09.07.2019, 18:12
Происшествия
В Якутии иностранец душил и насиловал девушку
08.07.2019, 9:45
Происшествия
Ужасная смерть настигла жителя Якутии на работе
06.07.2019, 10:50
Политика
Айсен Николаев пригрозил улусам
06.07.2019, 11:10
Якутия
Глава Якутии посетил парк в Нерюнгри
07.07.2019, 12:17
Происшествия
В центре Якутска загорелось здание
08.07.2019, 10:09
Экономика
По мосту через Лену началось железнодорожное движение
07.07.2019, 20:48
Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
06.07.2019, 8:58
Политика
Шаман Александр Габышев проведет митинг в Чите
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Якутск
12.07.2019

В Общественной палате Якутска новые члены

Культура & Образование
12.07.2019

В Якутске ведущие мастера мира представили свои работы

Экономика
12.07.2019

Приз передан победителю

Видео
Светская хроника
12.07.2019

Мэр Якутска спела в ресторане

Экстра
Происшествия
12.07.2019

В страшном ДТП на Автодорожной пострадали три девочки и их отец

SOS
Общество
12.07.2019

В Якутске начинается сбор гуманитарной помощи жителям Иркутской области

Общество
12.07.2019

Журналист «The Washington Post» о Якутии

Фотофакт
Экономика
12.07.2019

В Якутске на газоперерабатывающем заводе потушили «пожар»