Режиссёр ребячьих душ

Тревоги и переживания, смятения и потрясения подстерегают каждого человека на его жизненном пути. Но он все это мужественно переносит, потому что рядом есть тот,кто волнуется, беспокоится за него, переживает, кто защищает от всех невзгод и бед, кто любит и никогда не забывает о нем. Это Учитель. Он каждый день встречает его с доброй улыбкой у дверей школы, заглядывает в наполненные тревогойглаза и успокаивает, утешает. Он в трудные минуты приходит на помощь, как добрый доктор, лечит душевные, сердечные раны. Он искренне радуется каждым успехам, победам ребенка, даже, может быть, больше, чем он сам.

Таким Учителем является Турантаева Аина Назаровна, учитель дополнительных начальных классов школы №21 города Якутска при Республиканском детском туберкулезном санатории имени Т.П. Дмитриевой, человек неиссякаемой энергии, творческого воображения, нескончаемого жизнелюбия и открытого сердца.Не щадя своих сил, времени, здоровья, она всегда готова дарить как можно больше радости, знания, любви своим ученикам. Аина Назаровна — учитель от Бога, который находится в неустанном труде, которого любят и уважают дети и коллеги.Про таких людей говорят, что они работают «с огоньком”, отдавая делу всего себя…

Аина Назаровна работает учителем начальных классов с 1990 г. после окончания школьного отделения Якутского педагогического училища по специальности «Учитель начальных классов». Свою педагогическую деятельность она начала в Амгинской средней школе Чурапчинского района.В 2001 г. окончила Якутский Государственный университет по специальности «Педагогика и методика начального обучения». Несколько лет поработав библиотекарем в университете, продолжила учительскую работу в школе при Республиканском детском туберкулезном санатории имени Т.П. Дмитриевой.

Педагог прекрасно владеет современными образовательными технологиями: здоровьесберегающими, игровыми, проектными, технологиями конструирования и моделирования и другими. Творчески использует их в своей работе, эффективно использует систему обучения успехам, развивает творческие способности каждого ребенка, формирует гибкость и самостоятельность мышления, учит овладевать операциями анализа, синтеза, обобщения.Учебный процесс организует с учётом индивидуальных и психологических способностей детей. Взаимоотношения с детьми строит на основе сотрудничества, гуманизма и уважения. Заботливо следит за развитием каждого ребенка, воспитывает наблюдательность, умение самостоятельно работать. Она обладает волшебной силой уверенности и убеждения, умеет привлечь и удержать внимание всех своих учеников, потому что разговаривает с ними всегда честно и искренне, без фальши и обмана. В каждом ребенке увидит что-то уникальное, особенное, по-матерински обнимет, поддержит в трудную минуту и поможет. Она сияет добротой, заботой и пониманием. М. Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребенка есть невидимые струны, если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны умеет находить Аина Назаровна в каждом своем воспитаннике.

Ее ученики отличаются особой любознательностью, сообразительностью.На её уроках, где царит атмосфера доброжелательности, взаимного уважения, ребята трудятся добросовестно, радуются успехам товарищей, огорчаются их неудачам, учатся помогать друг другу. «АинаНазаровна- строгая, но справедливая, спокойная и внимательная, все объясняет понятно, доступно, всегда поможет, подскажет, когда возникают трудности», — говорят о ней воспитанники.Они испытывают к учительнице искреннюю привязанность и любовь. А как это важно в профессии учителя!

Уровень профессионализма, компетентности, стремление использовать все лучшее позволяют ей добиваться высоких успехов в обучении и воспитании детей. Её ученики принимают активное участие во всех школьных, городских, республиканских, всероссийских мероприятиях, часто являются призёрами конкурсов.

Аина Назаровна активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования города Якутска, с культурно-досуговыми учреждениями республики в целях организации полноценного отдыха, духовно-нравственного развития детей, находящихся на длительном лечении в туберкулезном санатории. Много внимания и заботы педагог уделяет сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитывает в них потребность в здоровом образе жизни. Ежегодно ею организовываются Дни здоровья, спортивные мероприятия, подвижные игры. Поддерживает тесную связь и ведет постоянную работу с родителями своих учеников.

Она — очень творческий человек, всегда стремится познать и освоить что-то новое, неизведанноеивносит это передовое в школьную жизнь.В ее голове постоянно «крутятся» новые педагогические идеи, нестандартные уроки, оригинальные внеклассные мероприятии Аина Назаровна никогда не работает по раз принятой схеме, находясь постоянно в творческом поиске. А центром ее поиска является неизменное желание разбудить, развить у ребят творческую инициативу.

Ею проводятся сотни внеклассных мероприятий в целях интеллектуального, культурного развития детей. Она обращает внимание на то, чтобы все ученики школы участвовали в них, занимались в коллективах художественного творчества и выступали на концертах. И это правильно, особенно в условиях туберкулезного санатория, ведь когда ребята танцуют, поют, играют, стихи читают, то они чувствуют свою востребованность, ощущают успех,испытывают радость, воодушевление, забывают о своих переживаниях, связанных со здоровьем, с отрывом от родителей на длительное время.

А как Аина Назаровна учит детей играть роли в школьном театре! Она делает из них настоящих актёров. Голос, движения, декорации – всё профессионально, артистично. Маленьким актёрам аплодируют стоя все: ребята, родители, учителя, врачи, работники санатория. Аина Назаровна — режиссёр школьного театра, режиссёр ребячьих душ. Она – человек-праздник. Вокруг нее всегда много народу, детей, взрослых, вместе с ней всегда веселье, громкий смех, творческая суматоха. Она подобна костру, вокруг которого кипит, бурлит жизнь, рядом с ней всегда весело, уютно и тепло.

Педагог увлекается не только театром, но и музыкой, танцами, любит много читать, готовить. Своими знаниями, умениями с удовольствием делится со своими коллегами и воспитанниками, активно распространяет свой педагогический опыт в республике. Сведения о ее творческом труде освещаются в СМИ, в методических изданиях, на республиканских научно-практических конференциях, курсах, семинарах, педагогических чтениях.

В настоящее время каждый день у педагога расписан не по дням, а по часам: уроки, педсоветы, совещания, индивидуальные занятия с детьми, отчеты, подготовка к мероприятиям и так далее. А надо ещё успеть сделать важные домашние дела, и Аина Назаровна всё успевает, она не только замечательный педагог, но и прекрасная хозяйка, заботливая жена, мать и бабушка. Вместе с мужем они вырастили и воспитали двух прекрасных дочерей Дарию и Марию.Сейчас главным импульсом в её жизни является ненаглядная внучка. Она для неё — бесценное сокровище, островок счастья. «Это моё солнышко, — говорит она, — она согревает мне душу и сердце, она – мой источник радости и счастья».

Аина Назаровна активно участвует в общественной жизни города, в массовых праздниках, театрализованных представлениях, юбилейных мероприятиях, где всегда является главным действующим лицом — ведущей.

О человеке судят по его делам. Труд Турантаевой А.Н. отмечен многими почетными грамотами и благодарственными письмами Министерств образования, здравоохранения, молодежной политики РС(Я), но главная её награда — любовь и уважение учеников, в сердцах которых она оставила яркий, негасимый свет добра, любви и гуманизма. Это ли не награда! Ради этого стоит жить, это великое счастье!

Сунтарова Дария Афанасьевна,

учитель русского языка и литературы

дополнительных классов

МОБУ СОШ №21 г. Якутска