Режиссёр Пётр Хики: Хотим вывести «Холодное золото» в российский прокат!

4 ноября, в День народного единства в России, начался показ художественного фильма «Холодное золото» в постановке молодого режиссёра Петра ХИКИ.

Фильм показывает трагические и напряженные события, происходивших в 1942 году. Пока все силы страны брошены на борьбу с фашистской Германией, в южной части Якутии орудуют банды, грабящие золотые прииски. Самая крупная из них – неуловимая и жестокая банда ПОПОВА (Пётр БАСНАЕВ), которая собирает награбленное золото для организации военного переворота на Дальнем Востоке. По их следам по заснеженной бескрайней тайге отправляется небольшой отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта Карасева (Аскалон ПАВЛОВ).

Продюсер: Сардана САВВИНА

Режиссер: Петр ХИКИ

Автор сценария: Любовь БОРИСОВА

Операторы-постановщики: Иван СЕМЕНОВ, Петр ИВАНОВ

Художник-постановщик: Саргылана СКРЯБИНА

Художник по костюмам: Лилиана ЕРМОЛАЕВА

Звукорежиссер: Иннокентий СИВЦЕВ

Художник по гриму: Галина СЕМЕНОВА

Режиссёры монтажа: Любовь БОРИСОВА, Петр ХИКИ

В ролях: Аскалон ПАВЛОВ, Петр БАСНАЕВ, Вячеслав ШАТНЕНКО, Яков ШАМШИН, Вячеслав ЮГОВ, Иван КОНСТАНТИНОВ, Федот ЛЬВОВ, Нюргуяна ШАДРИНА.

Режиссёр фильма Пётр ХИКИ рассказал SakhaLife подробности про свой фильм:

— Идея снять данный фильм витала давно, еще до разработки сценария. Мы читали статьи, истории про банду ПАВЛОВА и думали, было бы интересно снять такой фильм.

Написание сценария началось осенью 2019 года с изучения истории и рассекреченных материалов уголовного дела. С Любовью БОРИСОВОЙ понимали, что возлагаем на себя большую ответственность, так как основываемся на реальных событиях при написании сценария.

Желание снять приземленный, не разукрашенный голливудским пафосом, фильм, заставляло нас много раз переписывать сценарий, менять его структуру.

После утверждения сценария, началась масштабная работа художественного департамента под руководством художника-постановщика Саргыланы СКРЯБИНОЙ. С того времени мы также начали создавать концепты, эскизы костюмов, расчет сметы и т.д. Надо сказать, что этот фильм для нас является большой работой и новым вызовом. Это все сильно мотивировало команду, так что творили с большим энтузиазмом!

Дримкаст, то есть список актёров, в голове уже был. И я очень рад, что с большинством исполнителей получилось и они снялись в картине. Сам кастинг был сложным, проходил примерно 2 месяца, было очень много актёров. Некоторые люди были без актерского образования. После отбора, для всех наших непрофессиональных актёров сделали месячный интенсивный курс по актерскому мастерству под руководством актёра Театра Юного зрителя Антона БАТАКОВА. Результат был налицо — вся скованность актёров ушла, и они отработали на профессиональном уровне. Кастинг-директором и вторым режиссером была Анастасия ПИТЕЛЬ, большой профессионал в своем деле, без нее было бы очень сложно в организации съемок.

Бюджет фильма составил около 13,5 млн. руб. То, что фильм снят по заказу УФСБ, это неправда. По закону УФСБ не имеет права заниматься финансовой деятельностью и спонсорством. Основным спонсором фильма выступило правительство Якутии, за что огромная благодарность и лично главе нашей республики Айсену Сергеевичу НИКОЛАЕВУ.

Насчёт дальнейших планов — очень хотим выйти по всей России, но пока не знаем, как всё сложится. А также продолжим продвижение по фестивалям. Мы уже приняли участие на Международном кинофестивале «Евразийский мост» в Ялте и уже скоро будет спецпоказ на международном фестивале Arctic Open.

Автор выражает огромную благодарность администрации кинотеатра «Центральный» за помощь при написании данного материала.