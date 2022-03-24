Режиссёр Андрей Кравчук встретится с молодыми кинематографистами Якутии

Режиссёр, сценарист Андрей Кравчук, постановщик таких известных картин, как «Адмиралъ», «Викинг» и «Союз спасения», проведёт мастер-класс для участников молодёжного фестиваля Muus uSTAR 25 марта.

В мероприятии примут участие как профессионалы, так и начинающие кинематографисты. Участники мастер-класса «Взгляд изнутри на профессию режиссера» узнают, как рождается замысел фильма и проходит путь от идеи до реализации. Спикер расскажет, с чего начинается путь в кино, и на что стоит обратить внимание будущим режиссерам и сценаристам. Как мастер исторической драмы, Андрей Кравчук поделится секретами и особенностями съемок сложнопостановочных картин на примере собственных кинофильмов.

Победители трека «Кинематограф и искусство» представят известному режиссёру свои сценарии. Кроме того, в рамках мастер-класса впервые в Якутске пройдет показ нового фильма Андрея Кравчука «Однажды в пустыне», посвященного событиям в Сирии середины 2010-х.

Встреча состоится 25 марта в кинотеатре Cinema-Center. Чтобы принять участие в мастер-классе, нужно отправить заявку на почту respublika.kino@yandex.ru с указанием ФИО и номера мобильного телефона участника, а также кратким описанием своей профессиональной деятельности в сфере кинематографа.

О фестивале Muus uSTAR:

Масштабный молодёжный фестиваль Muus uSTAR пройдёт в Якутии второй раз 25 и 26 марта. В этом году программа мероприятия расширена и будет включать 13 треков, среди них – «Кинематограф и искусство», «Танцевальный квартал», «Журналистика и блогинг», «Digital и IT», «Киберспорт», «Молодой учёный» и «ESG». Телеведущие, актеры, музыканты, спортсмены, предприниматели, журналисты и блогеры выступят с мастер-классами, лекциями и дискуссиями.

На мероприятии ожидается около 2,5 тысячи участников, включая молодёжь из других регионов Дальнего Востока. Площадки будут доступны онлайн на сайте фестиваля Muus uSTAR, в соцсетях и на телевидении.

Организаторы мероприятия – Правительство Республики Саха (Якутия) и Росмолодёжь. Генеральный партнёр фестиваля – компания «Эльгауголь», партнёры – Авиакомпания «Якутия», Транснефть. Информационные партнёры – МУЗ-ТВ, Rutube, ВКонтакте.