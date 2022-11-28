Режиссеры Саха театра участвовали в экспериментальном проекте в Санкт-Петербурге

23 и 24 ноября 2022 года по программе «Другая сцена» Александринского театра прошла уникальная премьера спектакля «Шекспир. Сонеты» режиссера Антона Оконешникова.

Этот спектакль необычный. Премьера прошла сразу в двух пространствах: в Медиацентре Новой сцены им. Вс.Мейерхольда Александринского театра и одновременно состоялся онлайн-показ в социальной сети «ВКонтакте» с участием актеров Альметьевского татарского театра и Марийского национального театра драмы имени М.Шкетана.

Репетиции начались с 11 ноября. Молодые режиссеры Саха академического театра имени П.А.Ойунского Василий Борисов и Роман Дорофеев включились в режиссерский эксперимент современного театра с 18 ноября. Они попали в этот процесс по приглашению самого режиссера Антона Оконешникова и Ассоциации национальных театров России.

Нынешний театр в нашей цифровой действительности не может обойтись без IT-технологий, что показывает и доказывает Александринский театр. Саха театр приглашение Ассоциации принял с дальновидной целью, чтобы развиваться в ногу со временем. И лабораторный зал ведущего театра республики в плане должен оснащаться современными технологиями. Надеемся, что это произойдет в скором будущем.

За четыре дня репетиции режиссеры воочию посмотрели как работает под руководством режиссера Антона Оконешникова мощный механизм: интернет, видео, звук, музыка XVII века, живая игра актеров в трех разных площадках и др. Попытка реконструкции чувств любви, чего не хватает в нашей жизни, с помощью сонетов Шекспира – это основная цель постановки. Автором инсценировки является сам режиссер.

Сонеты читают актеры Альметьевского театра на татарском и Марийского театра на марийском языках, а зрители читают русский текст на титрах. А актеры Александринского театра играют на сцене по подсказке ассистентов действа.

Вся игра проходит на площадке в первый раз. И в этой попытке пробудить чувство в актерах, так и в зрителях в момент действа заключается основная задача эксперимента. Наши режиссеры заметили, что слушая сонеты в сопровождении живой музыки на клавесине и лютне переходишь в другое измерение и получаешь большое удовольствие, и тогда удивительным образом в голове рождаются новые идеи, задумки и замысли.

Творческая поездка получилась плодотворной. Режиссеры попали на выставку «Балабанов», организованную сыновьями культового режиссера 90-х годов при поддержке культурного фонда. Отрадно отметить, что на выставке можно увидеть актеров Саха театра Михаила Скрябина, Марию Канаеву, Туяру Свинобоеву и Василия Борисова, участвовавших в фильмах Алексея Балабанова «Кочегар», «Река». Сопричастность Саха театра к российскому масштабному культурному событию отражает востребованность и творческий потенциал наших артистов.