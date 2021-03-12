Режиссером открытия Игр Манчаары назначен Руслан Тараховский

В Горном улусе идут репетиции культурной программы Игр Манчаары. Задействовано 1100 человек

До начала XXI Спартакиады по национальным видам спорта Игр Манчаары осталось 118 дней.

Главным режиссером церемонии открытия XXI Спартакиады по национальным видам спорта Игр Манчаары назначен Руслан Тараховский.

В эти дни рабочая группа по организации и проведению культурной программы XXI Спартакиады по национальным видам спорта Игр Манчаары работает в Горном улусе. Группа хореографов продолжает работу по постановочной части театрализованного представления церемонии открытия.

С рабочим визитом с. Бердигестях посетила заместитель министра Марина Силина. В рамках выезда состоялись рабочие совещания с участием работников и культуры, сферы образования и спорта.

По словам Марины Силиной, работа организационного комитета по культурной программе идёт в срок. В эти дни идут постановочные работы хореографов.

Главным хореографом является Екатерина Павлова, руководитель театра танца «Эрэл». В репетициях приняло участие 1100 человек. Репетиции проведены с соблюдением санитарных норм.