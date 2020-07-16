16.07.2020
14:23
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Культура & Образование
Режиссер «Тропы смерти» вошел в экспертный совет Минкульта РФ
Анатолий Сергеев, глава компании «Кинологистика», известный в Якутии сперва как ведущий телепередачи «Бизончик», затем как кинорежиссер якутских ужастиков «Тропа смерти» и «Тропа смерти 2», сообщил в своем Твиттере о своей новой деятельности.
Оказалось, что Анатолий вошел в экспертный совет Министерства культуры РФ.
«Буду работать на благо российской кинематографии», — пообещал Анатолий Сергеев.
Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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