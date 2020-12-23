Режиссер Нюрбинского театра посвятил премьеру врачам

19 декабря в Нюрбинском театре состоялась премьера спектакля «Рассказ заблудившегося мальчика». На премьеру театр пригласил врачей.

Спектакль поставлен к 125-летию со дня рождения якутского писателя начала XX века, драматурга, одного из основоположников якутской литературы Николая Неустроева.

После показа режиссер спектакля Юрий Макаров поблагодарил всех зрителей, а также медиков Нюрбы за борьбу с коронавирусом.

В свою очередь медики Нюрбы после спектакля поблагодарили театр:

«19 декабря 8 медицинских работников были приглашены на премьерный показ спектакля «Муммут о5о кэпсээнэ», который режиссер и директор театра Юрий Макаров посвятил всем медицинским работникам в благодарность за самоотверженный труд.

Первые зрители своими аплодисментами по достоинству оценили мастерство актеров, замечательную режиссуру и точные световые и звуковые эффекты. Постановка не только доставила аудиовизуальное удовольствие во время просмотра, но и заставила задуматься.

От имени медицинских работников Нюрбинской ЦРБ выражаем благодарность лично директору Юрию Алексеевичу Макарову, коллективу родного Нюрбинского театра за приглашение и высокий профессионализм!»

Также от имени коллектива театра прозвучали поздравления молодым артистам Сайаане Васильевой, Петру Филиппову и Роману Семенову. Председатель профкома театра Олег Конощук вручил почетную грамоту и медаль Федерации профсоюзов РС(Я) артисту Прокопию Федорову.

Режиссер спектакля заслуженный деятель искусств РС(Я) Юрий Макаров, сценография и костюмы Туйаары Львовой. Над спектаклем работали Станислав Фокин, Константин Михайлов, Игорь Слепцов, Наталья Суздалова, Камилла Лебедева, отличники культуры РС(Я) Розалия Васильева, Лена Эверстова. В исполнительском составе задействовано 8 артистов театральной труппы: заслуженные артисты РС (Я) Людмила Васильева, Петр Винокуров, отличники культуры РС (Я) Надежда Афанасьева, Прокопий Федоров, артисты Антонина Анисимова, Роман Семенов, Сардана Михайлова, Сайаана Васильева. Инсценировка одноименного рассказа загадочна, современна и заставляет задуматься о поиске человеком себя, своего жизненного пути.

Впечатлениями поделились зрители.

Марианна Алексеева: «После почти годовой «отлучки» от театра было очень интересно на по-хулигански поставленном спектакле. Так же как герой, «заблудились» все мы, но не в лесу, как у Неустроева, а в карантине. Кто знает, каких демонов каждый из нас встретил там. Но, не расслабляйтесь… .путы завязаны крепко, удержат ли они? И слышен, слышен лязг металла…. Отдельное спасибо Роману Семенову — в начале спектакля впереди сладко спал счастливый, круглолицый мальчик, а в конце — осунулся, устал, в глазах отчаяние, немой вопрос от пережитого.. И очень символично, что в труппу пришли молодые артисты-значит, спектаклям быть! Ждем! С премьерой! Аплодисменты!»

Надежда Капустина: «Сегодня нюрбинцы открыли свой долгожданный театральный сезон, посетив премьерный спектакль «Муммут о5о кэпсээнэ», посвященный 125-летию Н.Д.Неустроева. Спектакль получился очень достойным! Актеры играли замечательно. Очень сложно выделить кого-то. Но лично на меня наибольшее впечатление произвела игра Сарданы Михайловой, ее перевоплощение в роли матери и отца, также Романа Семенова в роли мальчика. Спектакль хоть и создан заранее, но рождается он только на наших глазах. Только в театре зритель – прямой участник создания произведения. Огромное спасибо режиссеру и актерам за полученное удовольствие! К походу в театр нужно относиться как к дегустации хорошего вина – не просто выпить все залпом, а присмотреться к цвету, ощутить аромат, и уж потом сделать глоток.»

Роман Семенов-исполнитель главной роли Мальчика: