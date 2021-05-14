14.05.2021
10:30
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Культура
Режиссер Костас Марсаан рассказал о скелетах в шкафу
Главный редактор журнала «Журфикс» Яна УГАРОВА пригласила на свой авторский проект «ЯУгарова» режиссера, сценариста Костас МАРСААНА, входящего в десятку лучших молодых режиссеров России по версии TimeOut.
Он рассказал о своей новой киноработе – хорроре «Иччи», о фильме «Мой убийца» и номинации на «Золотой глобус», про феномен якутского кино и место ужастиков в нем, про театр танца и юкагирскую оперу, азиатских лицах в российском кинематографе и сохранении якутского языка, о своем детстве в Горном улусе и склонности к эстетству и гедонизму.
#Костас Марсаан#Режиссер Костас Марсаан рассказал о скелетах в шкафу#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск#Яна Угарова
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