Режиссер Костас Марсаан рассказал о скелетах в шкафу

гарокоста

Главный редактор журнала «Журфикс» Яна УГАРОВА пригласила на свой авторский проект «ЯУгарова» режиссера, сценариста Костас МАРСААНА, входящего в десятку лучших молодых режиссеров России по версии TimeOut.

Он рассказал о своей новой киноработе – хорроре «Иччи», о фильме «Мой убийца» и номинации на «Золотой глобус», про феномен якутского кино и место ужастиков в нем, про театр танца и юкагирскую оперу, азиатских лицах в российском кинематографе и сохранении якутского языка, о своем детстве в Горном улусе и склонности к эстетству и гедонизму.