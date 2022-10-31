Режиссер Дмитрий Шадрин снимет фильм про якутского снайпера

Продюсер и режиссер Дмитрий Шадрин посетил Куокунинский наслег Сунтарского улуса, откуда родом снайпер Егор Петров. Как сообщает издание «Саха сирэ», Шадрин планирует снять фильм про Петрова. Режиссер встретился с родственниками и односельчанами снайпера. Его внучка Антонина Кириллина подарила Шадрину книгу и материалы про дедушку-героя. Фильм должен выйти к 80-летию Победы. Егор Петров был призван в августе 1941 года. Служил стрелком, затем переквалифицировался в пулеметчика. 5 марта 1943 года он был награждён орденом Красной Звезды. На его снайперском счету около 240 (не включая пулемет) уничтоженных солдат и офицеров противника. Погиб 2 января 1944 года, сообщает тгк @yakutia_kp