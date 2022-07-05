05.07.2022
20:54
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Культура
Режиссер Дмитрий Давыдов завершил новый фильм «Граница»
Фильм снят полностью на английском языке – впервые в истории якутского кино – и будет ориентирован на международный прокат. Релиз запланирован на 2023 год. Съёмки проходили в диких лесах Якутии в июне-июле. Оператор-постановщик – Иван Семёнов («Пугало», «Нелегал», «Холодное золото»). Продюсером фильма стал Анатолий Сергеев.
Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что в хорроре пойдет речь о столкновении отца и дочери с потусторонними силами, обитающими в якутском лесу. Главные роли в фильме достались Вячеславу Шатненко («Холодное золото», «И снова здравствуйте!»), дебютантке Лилиане Петровой и Еве Кузьменко («Проклятый Хомус»), сообщает тгк Эхо столицы
Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы
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