Режиссер Дмитрий Давыдов завершил новый фильм «Граница»

Фильм снят полностью на английском языке – впервые в истории якутского кино – и будет ориентирован на международный прокат. Релиз запланирован на 2023 год. Съёмки проходили в диких лесах Якутии в июне-июле. Оператор-постановщик – Иван Семёнов («Пугало», «Нелегал», «Холодное золото»). Продюсером фильма стал Анатолий Сергеев.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что в хорроре пойдет речь о столкновении отца и дочери с потусторонними силами, обитающими в якутском лесу. Главные роли в фильме достались Вячеславу Шатненко («Холодное золото», «И снова здравствуйте!»), дебютантке Лилиане Петровой и Еве Кузьменко («Проклятый Хомус»), сообщает тгк Эхо столицы