Режиссер Дмитрий Давыдов закончил съемки фильма «Граница»

Кинокомпания «Кинологистика» объявила о завершении съёмок оригинального фольк-хоррора «ГРАНИЦА» (The Fence) по сценарию Дмитрия ДАВЫДОВА – одного из ярчайших представителей феномена якутского кинематографа, победителя «Кинотавра» с фильмом «Пугало».

«Съемки «Границы» прошли хорошо, мы отсняли прекрасный материал, хоть было и немало сложностей. Дело в том, что фильм был снят в период белых ночей, а наша история наполовину ночная, было непросто ловить темное время суток. Кроме того, в республике был введен режим ЧС в связи с угрозой пожаров, мы долго получали согласие на проведение съемок, ведь в нашем фильме есть экшн-сцены с применением огня, но мы справились, не навредив природе», — рассказал о съемках режиссер Дмитрий Давыдов.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что в хорроре пойдет речь о столкновении отца и дочери с потусторонними силами, обитающими в якутском лесу. Главные роли в фильме достались Вячеславу ШАТНЕНКО («Холодное золото», «И снова здравствуйте!»), дебютантке Лилиане ПЕТРОВОЙ и Еве КУЗЬМЕНКО («Проклятый Хомус»).

«Это моя первая главная роль в полном метре, в жанровом кино, когда по сюжету героев немного, все очень сконцентрировано, на актерах колоссальная нагрузка. Сцены фильма мы снимали по хронологии и будто бы раскачивали этот маховик все 14 смен. И это настоящее событие, что волшебным образом все совпало и сложилось», — поделился впечатлениями от съемок Вячеслав Шатненко.

А актриса Ева Кузьменко отмечает: «Я очень давно мечтала поработать с Дмитрием Давыдовым, ведь он известен не только в Якутии, но и в России. Это большое счастье попасть в команду таких профессионалов. У меня очень непростая роль, но этим она и интересна. В фильме я появляюсь в четырех образах, которые раскрывают мою загадочную героиню».

Съёмки проходили в диких лесах Якутии в июне-июле. Оператор-постановщик: Иван СЕМЕНОВ («Пугало», «Нелегал», «Холодное золото»). Продюсером фильма стал Анатолий СЕРГЕЕВ. По его словам, картина продолжает открывать Якутию для зрителей всей планеты, в ней много якутских красот, завораживающей природы, настоящего чувства, веры, любви, искренности. Это не просто хоррор — это глубокая история об отношениях отца и дочери, которая тронет каждого родителя.

«Сейчас, после окончания съемок, могу сказать, что поработав с Давыдовым и его командой, я увидел, что такое съемки в экстремальных условиях, мы оказались наедине с местными духами в классной команде профессионалов, которым любое дело по плечу. Это очень мощная сила. У нас впереди множество интересных задач: мы входим в монтажный период, затем в тонировочный и финальное озвучание. Мы будем представлять картину прежде всего на зарубежных рынках, у нас высокие амбиции», — рассказывает Анатолий Сергеев.

Фильм снят полностью на английском языке, это первый подобный опыт для якутского кино, и будет ориентирован на международный прокат. Релиз запланирован на 2023 год.

О создателях:

Дмитрий Давыдов — режиссёр, продюсер, сценарист, Заслуженный деятель искусств РС (Якутия)

Родился в 1983 году в селе Амге, Якутия. Окончил пединститут по специальности «Учитель начальных классов».

После института вернулся в родное село. Прошёл путь от учителя начальных классов до директора. В первые годы работы в школе создал подростковый клуб, в котором вместе с детьми снимал любительские ролики и небольшие игровые фильмы. Тогда проявился интерес к кинематографу и желание заниматься им профессионально.

Спустя время Дмитрий написал сценарий своего первого полнометражного фильма «Костёр на ветру», в 2014 году снял его. Фильм вышел в 2016-м и был представлен на более чем 20 международных кинофестивалях. В 2019 году Дмитрий выпустил фильмы «Река» и «Нет бога кроме меня». В 2020 — картину «Пугало», которая завоевала Гран-при, приз Гильдии киноведов и кинокритиков, приз за лучшую женскую роль 31-го «Кинотавра». Несмотря на бюджет в 1,5 млн рублей и 14 съёмочных дней, «Пугало» стал первым якутским фильмом, вышедшим во всероссийский прокат, и самым рентабельным фильмом в российском прокате 2021 года.

Среди крупных фестивальных успехов Дмитрия также Busan IFF, Rotterdam IFF, ImagineNATIVE, Tromsø IFF, Maoriland IFF, Варшавский МКФ, «Меридианы Тихого», Arctic Open, «Окно в Европу», «Движение» и др. В копилке две премии «Белый слон», номинации на Asian Pacific Screen Awards, «Нику», «Золотой ворон», премию Казахской академии киноискусства «Тулпар».

Дмитрий — один из ярчайших представителей феномена якутского кинематографа. Его фильмам свойственна ориентация на местный контекст — и в камерности историй, возведённых языком кино до масштаба универсальных, и в привлечении непрофессиональных актёров, часто артистов любительских театров. Съёмочная группа также состоит из якутских кинематографистов.

Фильмография режиссёра

2022 — «Песни лета», 120 мин, игровой

2022 — «Нелегал», 96 мин, игровой

2021 — «Ыт», сорежиссёр Степан Бурнашёв, 102 мин, игровой,

2020 — «Пугало», 72 мин, игровой

2019 — «Нет бога кроме меня», 115 мин, игровой

2019 — «Река», 21 мин, игровой

2016 — «Костёр на ветру», 84 мин, игровой

Анатолий Сергеев

Пионер якутского кино, сценарист режиссёр и продюсер якутских хорроров.

Награжден званием «Отличник якутского кино».

С 2014-го основатель и генеральный директор кинокомпании «Кинологистика».

Родился в 1979 году в посёлке Чапаево, Якутия.

Компания «Кинологистика» занимается реализацией всех видов прав фильмов.

Прежде всего подготовкой и выпуском фильмов в кинотеатральный прокат, переводом, адаптацией и дубляжом, маркетингом и тд. В 2021-м году «Кинологистика» подготовила и выпустила 50 кинокартин, из них 46 вышли в кинотеатральный прокат.

«Кинологистика» также занимается прокатом регионального и авторского российского кино. Среди таких проектов:

«Карп отмороженный», «Язычники», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов, «Гупешка», «Доминика», «Не чужие», «Семь пар нечистых», «Короткие волны», «#зановородиться»,

«В винном отражении» и многих других.

Фильмография продюсера

2023 — Кандаурские мальчишки (игровой)

2022 — Велга (игровой)

2014 — Вий 3D (игровой)