Режиссер Дмитрий Давыдов: Все, что осталось из прошлого — старая муха…

Дмитрий Давыдов

19 января кинопрокатная компания Про:взгляд выпустит на широкие экраны трагикомедию «Молодость» — новую работу режиссера Дмитрия Давыдова, признанного «настоящим феноменом» современного кино. Прокат фильма поддерживает деятельность благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям выбраться с улицы и вернуться в общество.

«Для нас значимо сотрудничество с благотворительными фондами. У нашего кино — чуткая, осознанная, аудитория с открытым сердцем. Я верю, что сейчас сила каждого — в объединении. Искусство, бизнес, благотворительные фонды — вместе можем сделать так много для тех, кому нужна помощь. Деятельность наших друзей из “Ночлежки” настолько созвучна идее фильма о нахождении главным героем своего дома, своего места, что сотрудничество было просто предопределено. Каждый показ гениального кино Дмитрия Давыдова будет сопровождаться роликом “Ночлежки”, а 10 процентов наших сборов с первого уикенда будет перечислено на счет благотворительной организации», — прокомментировала генеральный директор Про:взгляда Татьяна Долженко.

«Молодость» – это шестая работа Дмитрия Давыдова, одного из главных якутских режиссеров современности, в которой он также выступил продюсером и сценаристом. Премьера фильма состоялась на 44-м ММКФ, где кино собрало восторженные отзывы киносообщества. Предыдущий фильм Дмитрия Давыдова «Пугало» (2020) не только взял все главные призы на Кинотавре, включая Гран-при, приз за лучшую женскую роль и приз Гильдии киноведов и кинокритиков, но и получил интерес широкой аудитории.

На съемках фильма

«Что бы вокруг ни происходило, к счастью или сожалению, мы все продолжаем оставаться просто людьми. Мы ошибаемся, мечемся, живем в иллюзиях и надеждах, а потом и на их обломках. И сейчас в нас как никогда жива ностальгия по молодости, по тому времени, когда было легко и хорошо. Кажется, что если мы туда вернемся, то будет так же. А этот фильм позволяет пройти по такому “ностальгическому кругу”. Пройти, чтобы понять, что нынешнему тебе вернуться в условное прошлое можно, но заново его пережить уже не получится. Старые друзья изменились, дом может быть разрушен и всё, что осталось из прошлого — старая муха. Нужно жить сегодняшним днем, какой бы белой вороной ты себя не чувствовал. То есть это такая светлая психотерапия, в которой ты смеешься над собой, смеешься над ним, смеешься вместе с ним, где-то плачешь и понимаешь “окей, я здесь, и только я в ответе за то, как я проживаю свою жизнь», – Дмитрий Давыдов.

По сюжету главный герой «Молодости» возвращается на свою малую родину, к близким некогда ему людям, в село. Он родился там, учился в школе, провел беззаботную юность. Его бывшие одноклассники стабильны, живут единожды выбранной отлаженной жизнью и боятся любых перемен. Именно поэтому так неуклюже смотрится в этой механической нормальности главный герой Вася. Неопределившийся, неуспешный и неустроенный, но живой и витальный, он пытается растормошить этих людей, показать, что жизнь не укладывается в благополучную серость – показывает ли он при этом детские фокусы или гоняется за мухой, разыскивает фантомный мотоцикл или отплясывает на сельской дискотеке.

«Прежде всего „Молодость“ — это кино о человеке, который ищет свое место в мире. И находит — через чувство юмора, принятие и помощь другому. Через понимание, что надоедливый и громкий сосед — это, возможно, не какой-то страшный маргинал, а потерянный и одинокий человек, как и он, с той же болью и несбывшимися мечтами молодости. Эта история о понимании и достоинстве резонирует с тем, что уже 32 года рассказывает „Ночлежка“. С домом и без, в якутских морозах и петербургской оттепели, мы все остаемся людьми, если сами так решаем. Очень ценно, что режиссеры поднимают подобные темы и приглашают благотворительные фонды к диалогу и сотрудничеству», – Данил Краморов, директор «Ночлежки».

Отзывы кинокритиков о фильме «Молодость»

⁃ Самый яркий фильм фестивальной программы

⁃ Такая вот вечная молодость

(Кино-Театр.ру)

⁃ Режиссер комбинирует драматические и комедийные приемы, причем делает это мастерски

⁃ «Молодость» можно считать значимой вехой в развитии не только якутского, но и в целом российского киноязыка

(ProfiCinema)

⁃ Это безумно атмосферное кино, уютное и умиротворяющее, такое, которое можно разбить на музыкальные клипы (за кадром звучат песни первой якутской рок-группы «Хардыы») и пересматривать, когда становится особенно грустно

(Кинорепортер)

⁃ Автор — настоящий феномен

(РБК life)

⁃ Возможно, главный российский режиссер сегодня

(Известия)

⁃ Удивительный сплав сурового якутского магического реализма с абсурдистским фарсом, озвученный композициями рок-группы «Хардыы»

(Коммерсант)

⁃ Прижизненный классик якутского кино

⁃ Меланхоличное и теплое кино про людей, выпавших из обоймы

(7 дней)

⁃ Дмитрий Давыдов, – настоящий феномен

(Рен тв)

Фирменный стиль финского классика Аки Каурисмяки

(Московский комсомолец)

⁃ Давыдов удачно совмещает жанры – в ленте находится место для иронии, абсурда, драмы и триллера

⁃ Главные достоинства «Молодости» – режиссура и операторская работа

(TimeOut)