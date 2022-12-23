23.12.2022
19:02
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Происшествия

Режиссер Денис Давыдов: Датчане присвоили авторские права якутской группы «Хардыы»

При подготовке к выпуску в кинотеатральный прокат фильма «Молодость»,  Дмитрий Давыдов стал получать претензии в виде «страйков» на видеохостинге YouTube от датской компании Danmark music Group, которая, как выяснилось позже, незаконно присвоила себе авторство музыки, используемой в фильме. 

19 января на широкие экраны выходит трагикомедия «Молодость» Дмитрия Давыдова. Композиции якутской панк-рок-группы «Хардыы» являются не просто важной музыкальной составляющей фильма, а частью сюжетной канвы.  В процессе подготовки к прокату режиссер столкнулся с неоднократными «страйками» Youtube, инициированными датской компанией Danmark music Group. Причем, как выяснил режиссер, он не единственная жертва этого правового произвола. С 2015 года компания неоднократно присваивала авторские права на композиции, размещенные на YouTube.  При этом, как заявляют реальные  правообладатели – группа «Хардыы» – организация с наименованием Danmark music Group никогда с ними не связывалась для обсуждения какого-либо сотрудничества, не говоря уже об обсуждении деталей авторства.  Дмитрий Давыдов планирует помочь группе «Хардыы» и их лидеру, известному рокеру Гаврилу Колесову по прозвищу Ганнибал, добиться справедливости.  «Ганнибал и его товарищи — родом из якутской глубинки, у них есть фантастический альбом, который вдохновил меня на написание сценария к “Молодости”, а их песня “Эдер Саас» стала названием фильма. Это невероятно талантливые музыканты. Но давайте будем честны, они никогда не занимались вопросом своих авторских прав. Значит ли это, что их песни, любимые и узнаваемые, может присвоить себе любой человек из любой страны мира? Это несправедливо, и мы намерены принимать все меры для защиты их прав», – заявил Давыдов. 

Фото: Провзгляд
Источник: Провзгляд

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