01.07.2020
22:01
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Официально
Режим самоизоляции для пожилых якутян продлен до Дня взятия Бастилии
Жители Якутии старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания до 14 июля
Сохраняется масочный режим при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, а также при посещении аптек, объектов торговли и других организаций, обслуживающих население; органов государственной власти и местного самоуправления; зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры – автовокзалов, железнодорожных и речных вокзалов, аэропортов, остановки всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения и иных общественных мест
Источник: Оперштаб Якутии
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