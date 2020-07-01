Режим самоизоляции для пожилых якутян продлен до Дня взятия Бастилии

Жители Якутии старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания до 14 июля

Сохраняется масочный режим при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, а также при посещении аптек, объектов торговли и других организаций, обслуживающих население; органов государственной власти и местного самоуправления; зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры – автовокзалов, железнодорожных и речных вокзалов, аэропортов, остановки всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения и иных общественных мест