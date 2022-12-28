Красота & Здоровье
Режим работы Якутского онкодиспансера в праздничные дни
Уважаемые пациенты!⠀
В период новогодних праздников подразделения ЯРОД будут работать в следующем режиме:
Поликлиническое отделение:
• Прием врача онкогинеколога по предварительной записи – 4 января 2023 г., с 08:00-16:00 ч.
• Процедурный кабинет проводит забор анализов для плановых госпитализаций – 3, 4 и 8 января 2023 г., с 08:00-11 ч.
• Перевязочный кабинет – 3 и 8 января 2023 2023 г., с 12:00-14:00 ч.
Плановая госпитализация в онкодиспансер:
• Отделение противоопухолевой лекарственной терапии (ОПЛТ) – 4 и 5 января 2023 г.
• Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии (ДСПЛТ) – 4 и 5 января 2023 г.
• Отделение радиотерапии⠀- с 3 по 6 января 2023 г.
С 9 января 2023 г. вся необходимая онкологическая помощь будет оказываться в полном объеме.
Телефон круглосуточной горячей линии Якутского онкологического диспансера: 8-914-2-705-379
+7 (999) 174-67-82
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