Режим работы Якутского онкодиспансера в праздничные дни

Уважаемые пациенты!⠀

В период новогодних праздников подразделения ЯРОД будут работать в следующем режиме:

Поликлиническое отделение:

• Прием врача онкогинеколога по предварительной записи – 4 января 2023 г., с 08:00-16:00 ч.

• Процедурный кабинет проводит забор анализов для плановых госпитализаций – 3, 4 и 8 января 2023 г., с 08:00-11 ч.

• Перевязочный кабинет – 3 и 8 января 2023 2023 г., с 12:00-14:00 ч.



Плановая госпитализация в онкодиспансер:

• Отделение противоопухолевой лекарственной терапии (ОПЛТ) – 4 и 5 января 2023 г.

• Дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии (ДСПЛТ) – 4 и 5 января 2023 г.

• Отделение радиотерапии⠀- с 3 по 6 января 2023 г.



С 9 января 2023 г. вся необходимая онкологическая помощь будет оказываться в полном объеме.



Телефон круглосуточной горячей линии Якутского онкологического диспансера: 8-914-2-705-379