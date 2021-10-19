Режим работы светофоров изменят на участке проспекта Ленина

В связи с началом капитального ремонта проспекта Ленина г. Якутска и перекрытием улицы с 20 октября 15 городских и 7 пригородных автобусных маршрутов, которые ранее проходили через участок производства работ (от ул. Кулаковского до ул. Петровского) планируется перенаправить на параллельные улицы — Орджоникидзе и Ярославского. Об этом сообщили в Департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска.

«По мере необходимости пригородные маршруты будут направлены на улицу Ойунского. Учитывая узкую часть улицы Кулаковского в районе перекрестка с Ярославского будет организовано перекрытие участков улицы Кулаковского, Ярославского, чтобы не было сквозного проезда», — сообщил начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства г. Якутска Василий Амбросов.

В целях разгрузки автопотоков незадействованные светофоры на перекрестках улиц Кулаковского и Ярославского, а также Каландаришвили и проспекта Ленина будут отключены.

На светофорном объекте на перекрестке ул. Кулаковского — проспекта Ленина с учетом увеличенного автопотока будет увеличена фаза по улице Кулаковского. Кроме того, на ул. Кулаковского рядом с домом 18 будет установлено ограждение. С ул. Ярославского можно будет поворачивать только направо, с улицы Кулаковского можно будет поворачивать только налево. Путь прямо будет перекрыт.

Светофорный объект на перекрестке ул. Петровского и проспекта Ленина будет работать в обычном режиме. Будет включен светофорный объект на перекрестке улиц Петровского и Белинского.