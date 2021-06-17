Режим работы офисов АЭБ во время Ысыаха

Алмазэргиэнбанк поздравляет с национальным праздником Ысыах и информирует об изменении режима работы офисов.

21 июня – выходной день, офисы АЭБ не работают.

С 22 июня офисы банка будут работать в соответствии с утвержденным графиком, ознакомиться с которым можно на официальном сайте https://albank.ru/ru/offices/

Напоминаем, что большинство финансовых операций, в том числе оплата счетов, переводы денежных средств, доступно в любое время в дистанционных каналах обслуживания АЭБ.