Режим работы касс Якутскэнергосбыта в нерабочие дни

В связи с указом президента Владимира Путина о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут внесены изменения в режим работы пунктов приема платежей ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт».

С 4 по 7 ноября – выходные дни для всех пунктов приема платежей компании.

С расписанием работы касс в Якутске можно ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/service/.

Пункты приема платежей Мегино – Кангаласского, Амгинского, Чурапчинского, Усть – Алданского, Горного, Намского, Хангаласского, Таттинского и Томпонского участков с 30 октября по 3 ноября будут работать в обычном режиме. Кассы Олекминского участка работают в обычном режиме с 01.11.2021 по 03.11.2021 г.

Режим работы касс Ленского, Алданского и Мирнинского отделений:

с 30.10.2021 г. по 31.10.2021 г. – в обычном режиме,

с 01.11.2021 г. по 03.11.2021 г. – с 10:00 – 16:00 без перерыва.

Режим работы касс Усть-Майского участка:

С 01.11.2021 г. по 02.11.2021 г. – 08:15-16:30, обед 13:00-14:00

03.11.2021 г. – 08:15 – 15:30, обед 13:00-14:00

«Якутскэнергосбыт» напоминает о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги. Чтобы произвести оплату коммунальных услуг в этот период, потребители могут воспользоваться дистанционными сервисами:

– оплатить без комиссии через Личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru;

– без регистрации в Личном кабинете, пройдя по ссылке «Оплатить банковской картой» на главной странице сайта ПАО «Якутскэнерго» без комиссии;

— в системе Сбербанк Онлайн, в том числе моментальный платеж по QR-коду, размещенному в квитанции. Банкомвзимаетсякомиссия в 1%.