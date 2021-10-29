Режим работы касс Якутскэнергосбыта в нерабочие дни
В связи с указом президента Владимира Путина о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут внесены изменения в режим работы пунктов приема платежей ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт».
С 4 по 7 ноября – выходные дни для всех пунктов приема платежей компании.
С расписанием работы касс в Якутске можно ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/service/.
Пункты приема платежей Мегино – Кангаласского, Амгинского, Чурапчинского, Усть – Алданского, Горного, Намского, Хангаласского, Таттинского и Томпонского участков с 30 октября по 3 ноября будут работать в обычном режиме. Кассы Олекминского участка работают в обычном режиме с 01.11.2021 по 03.11.2021 г.
Режим работы касс Ленского, Алданского и Мирнинского отделений:
с 30.10.2021 г. по 31.10.2021 г. – в обычном режиме,
с 01.11.2021 г. по 03.11.2021 г. – с 10:00 – 16:00 без перерыва.
Режим работы касс Усть-Майского участка:
С 01.11.2021 г. по 02.11.2021 г. – 08:15-16:30, обед 13:00-14:00
03.11.2021 г. – 08:15 – 15:30, обед 13:00-14:00
«Якутскэнергосбыт» напоминает о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги. Чтобы произвести оплату коммунальных услуг в этот период, потребители могут воспользоваться дистанционными сервисами:
– оплатить без комиссии через Личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru;
– без регистрации в Личном кабинете, пройдя по ссылке «Оплатить банковской картой» на главной странице сайта ПАО «Якутскэнерго» без комиссии;
— в системе Сбербанк Онлайн, в том числе моментальный платеж по QR-коду, размещенному в квитанции. Банкомвзимаетсякомиссия в 1%.
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