19.05.2022
20:37
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Происшествия
В Олекминске объявлен режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности объявили в Олекминске из-за паводковой обстановки, передает телеканал «Якутия 24».
Как сообщил мэр Сергей Щебляков, продолжается повышение уровней воды на реке Лене и речке Аллайка.
«На территории города введен режим повышенной готовности в связи с уровнями воды на реке Лене, а также на реке Аллайка. Сейчас работают два больших насоса на реке Аллайка, мотопомпы на канавах города и две ассинтезаторские машины», — сказал он.
Мэрия перешла на круглосуточный режим работы, для жителей домов, находящихся в зоне подтопления, открыли пункт временного размещения в СК «Дружба».
Фото: Якутия 24
Источник: Якутия 24
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