В Олекминске объявлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности объявили в Олекминске из-за паводковой обстановки, передает телеканал «Якутия 24».

Как сообщил мэр Сергей Щебляков, продолжается повышение уровней воды на реке Лене и речке Аллайка.

«На территории города введен режим повышенной готовности в связи с уровнями воды на реке Лене, а также на реке Аллайка. Сейчас работают два больших насоса на реке Аллайка, мотопомпы на канавах города и две ассинтезаторские машины», — сказал он.

Мэрия перешла на круглосуточный режим работы, для жителей домов, находящихся в зоне подтопления, открыли пункт временного размещения в СК «Дружба».