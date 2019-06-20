Режим повышенной готовности введен в Якутске

По распоряжению главы города Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ, 18 июня, введен режим «Повышенная готовность» органам управления и силам Якутского городского звена Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с установлением высокого класса пожарной опасности.

Напомним, 14 июня в 14 километрах от Якутска в сторону с. Владимировка был зарегистрирован пожар в лесном массиве.

Как сообщил главный специалист Управления ГО и ЧС г. Якутска Заур БАБАЕВ, на территории городского округа организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, территориальных органов управления Окружной администрации, предприятий и организаций жизнеобеспечения.

«Дежурство ведется в целях достижения высокого уровня готовности и слаженности к оперативному реагированию на природные пожары и эффективным действиям по их тушению на начальном этапе и недопущению перехода пожаров на населенные пункты», — пояснил Заур Бабаев.

Согласно распоряжения № 326р от 5 марта 2019 года утвержден план противопожарных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года и создан запас горюче-смазочных материалов в количестве 30 тонн.

Ситуацию с природным пожаром в районе села Владимировка, прокомментировал руководитель штаба по ликвидации пожара, первый заместитель главы города Якутска.

«18 июня в 4 часа дня был отправлен трактор, гусеничная техника и 10 добровольцев, которые провели работы до утра 19 июня. Лесной пожар, размером 150 га локализован 19 июня в 8 часов утра. На данный момент ведутся работы по тушению пожара, в которых задействованы 73 человека, 4 единиц гусеничной техники, 2 единицы трала».

В Якутске с 15 июня по 15 июля установлен особый противопожарный режим, действуют ограничения по обращению с огнем и посещению леса.

На период действия особого противопожарного режима запрещается въезд транспорта в лесные массивы за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Ограничивается посещение лесов населением за исключением работников, деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

Запрещено сжигание мусора, сухой травы на территории городского округа.