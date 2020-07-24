Режим ограничений в Якутии снова продлен

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В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 23 июля 2020 г. № 14-00-03/48-2020 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение, заменив в пункте 29 слова «24 июля 2020 года» словами «31 июля 2020 года».

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия)

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение, заменив в пункте 1 слова «24 июля 2020 года» словами «31 июля 2020 года».

3. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, изменение, дополнив подпункт 2.3 абзацем следующего содержания:

«с 25 по 31 июля 2020 года.».

4. Настоящий Указ вступает в силу с 25 июля 2020 года.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава

Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ

24 июля 2020 года

№ 1338