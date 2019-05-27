Режим эвакуации в аэропорту «Якутск» снят

Режим эвакуации, объявленный сегодня в аэропорту «Якутск», снят в 20:15. В ходе проверки специализированными службами никаких угроз обнаружено не было.

Напомним, 27 мая около 18:00 в аэропорт «Якутск» поступил анонимный звонок о том, что в здании аэровокзала заложено взрывное устройство.

Руководство аэропорта «Якутск» подчеркивает, что безопасность пассажиров имеет первостепенное значение, и в случае малейшего подозрения на нештатную ситуацию, незамедлительно принимаются меры по обеспечению безопасности, устранению угроз здоровью и жизни пассажиров».

Также администрация аэропорта считает необходимым подчеркнуть, что ложные сообщения о минировании и иных угрозах жизни и здоровью граждан влекут за собой серьезное наказание вплоть до уголовной ответственности.

Аэропорт «Якутск» работает в штатном режиме.