06.06.2022
21:27
386

Якутия

Режим ЧС ввели в Олекминском районе из-за разгоревшегося лесного пожара

Режим ЧС ввели в Олёкминском районе из-за разгоревшегося лесного пожара. Незначительное возгорание возросло до масштабного пожара. Первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников выразил недовольство действиями муниципальных властей.

«Сложная обстановка сохраняется в Олёкминском районе, в 10 км от села Чапаево. Обстоятельства лесного пожара, выявленного 3 июня, выясняются. Крайне недовольны действиями муниципальных властей! Когда площадь пожара составляла всего 0,5 га, район сообщал о том, что в помощи не нуждается.

В результате недостаточности принятых мер площадь, пройденная огнём, за эти дни возросла до 620 га, причём 300 га из них верховой пожар» , — сообщил Дмитрий Садовников в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сейчас в Олёкминском районе работают 68 человек и пять единиц техники. Дополнительные силы направлены из Ленского района. При первой же возможности начнёт работу самолёт-зондировщик.

Напомним, что в Якутии сейчас действуют четыре лесных пожара в Олёкминском, Ленском, Оймяконском, Кобяйском районах. По оперативной информации, пожары в Ленском и Оймяконском районах локализованы, и в ближайшие дни они будут ликвидированы. Возгорания находятся в удалённости от населённых пунктов, угрозы объектам экономики нет.

В Кобяйском районе пожар обнаружен сегодня на площади семь га. Работают пять парашютистов.

Фото: ЯСИА, Андрей Сорокин
Источник: https://ysia.ru/rezhim-rezhim-chs-vveli-v-olekminskom-rajone-iz-za-razgorevshegosya-lesnogo-pozhara/

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх