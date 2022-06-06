Режим ЧС ввели в Олекминском районе из-за разгоревшегося лесного пожара

Режим ЧС ввели в Олёкминском районе из-за разгоревшегося лесного пожара. Незначительное возгорание возросло до масштабного пожара. Первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Садовников выразил недовольство действиями муниципальных властей.

«Сложная обстановка сохраняется в Олёкминском районе, в 10 км от села Чапаево. Обстоятельства лесного пожара, выявленного 3 июня, выясняются. Крайне недовольны действиями муниципальных властей! Когда площадь пожара составляла всего 0,5 га, район сообщал о том, что в помощи не нуждается.

В результате недостаточности принятых мер площадь, пройденная огнём, за эти дни возросла до 620 га, причём 300 га из них верховой пожар» , — сообщил Дмитрий Садовников в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сейчас в Олёкминском районе работают 68 человек и пять единиц техники. Дополнительные силы направлены из Ленского района. При первой же возможности начнёт работу самолёт-зондировщик.

Напомним, что в Якутии сейчас действуют четыре лесных пожара в Олёкминском, Ленском, Оймяконском, Кобяйском районах. По оперативной информации, пожары в Ленском и Оймяконском районах локализованы, и в ближайшие дни они будут ликвидированы. Возгорания находятся в удалённости от населённых пунктов, угрозы объектам экономики нет.

В Кобяйском районе пожар обнаружен сегодня на площади семь га. Работают пять парашютистов.