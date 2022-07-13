Режим ЧС введен в ряде поселений Верхоянского улуса

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev Провел заседание КЧС по вопросу паводковой ситуации в Верхоянском улусе. В связи с ситуацией, сложившейся из-за дождевого паводка на территории ряда населённых пунктов, сегодня подписал Указ об объявлении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в ряде поселений Верхоянского улуса и селе Себян-Кюель Кобяйского района. Сейчас главная задача — минимизировать последствия дождевого наводнения и быстро приступить к восстановительным работам в пострадавших селах. с. Боронук сегодня (13.07.22). Фото тгк Вести Верхоянья Глава Якутии на Россия-24: прорвало насыпь в Верхоянске

Фото: тгк Вести Верхоянья Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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