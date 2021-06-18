18.06.2021
21:50
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Происшествия
ЧС в Сунтарском улусе. Пожар угрожает поселку
Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Сунтарского района в связи с действующими лесными пожарами, передает телеканал «Якутия 24».
Распоряжение об этом подписал глава района Анатолий Григорьев. «В связи с действием трех нелокализованных лесных пожаров объявить режим функционирования “ЧС в лесах” на территории Сунтарского района с 18 июня до особого распоряжения», – говорится в документе. В населенных пунктах начнут вести круглосуточное дежурство и организуют добровольные пожарные команды. На сегодняшний день в районе тушат природный пожар в шести километрах от села Хоро.
Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/rezhim-chs-iz-za-lesnyix-pozharov-vveli-v-suntarskom-rajone-yakutii
Фото: https://www.instagram.com/p/CPrr78mspd9/
Источник: Якутия24
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