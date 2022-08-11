Режим ЧС остался только в Усть-Майском районе, где действует 14 пожаров

Зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщает в своем тгк @sadovnikovdd:

Режим ЧС муниципального характера снят в Среднеколымском районе. Там сегодня наши лесопожарные формирования потушили крупный лесной пожар на площади свыше 20 тысяч га.

Таким образом, режим ЧС муниципального характера остаётся только в Усть-Майском районе, где на вечер действуют 14 лесных пожаров, в том числе 2 крупных пожара на площади 39 тыс га. В их тушении принимают участие 567 человек, из них 507 парашютистов-десантников, 55 работников лесной охраны и 5 человек из числа местных жителей.