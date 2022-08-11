11.08.2022
18:52
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Якутия

Режим ЧС остался только в Усть-Майском районе, где действует 14 пожаров

Зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщает в своем тгк @sadovnikovdd:

Режим ЧС муниципального характера снят в Среднеколымском районе. Там сегодня наши лесопожарные формирования потушили крупный лесной пожар на площади свыше 20 тысяч га.

Таким образом, режим ЧС муниципального характера остаётся только в Усть-Майском районе, где на вечер действуют 14 лесных пожаров, в том числе 2 крупных пожара на площади 39 тыс га. В их тушении принимают участие 567 человек, из них 507 парашютистов-десантников, 55 работников лесной охраны и 5 человек из числа местных жителей.

Фото: пресс-служба МЧС
Источник: тгк @sadovnikovdd

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