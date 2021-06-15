Режим ЧС снят

В связи со стабилизацией обстановки в лесах в Хангаласском районе с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ подписал глава района Олег Иринеев, сообщает пресс-центр МР «Хангаласский улус».

Сегодня, в 16:00 часов Единой дежурной диспетчерской службе Хангаласского улуса поступила информация о том, что лесной пожар, бушевавший рядом с селом Тумул, ликвидирован на общей площади 310 га.

Напомним, что 11 июня пожар был локализован на площади 310 га. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 4 июня, огнем было охвачено 6 га леса. Причина возгорания — человеческий фактор, установлен вероятный виновник, ведутся следственные мероприятия.

В районе продолжает действовать особый противопожарный режим. Со дня вступления в силу распоряжения запрещается разведения огня, сжигание мусора, порубочных и горючих материалов, сухой травы и бытовых отходов в лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, прилегающих к жилым домам и иным постройкам.

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