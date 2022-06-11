11.06.2022
10:36
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Якутия

Режим ЧС по паводку сняли во всех районах Якутии

Замглавы Минэкологии республики Андрей Коноплев сообщил сегодня на брифинге, что опасные явления на реках не ожидаются. тгк @yk24ru
«На реках Якутии паводковая ситуация стабильная. Затопленных домов и территорий населенных пунктов нет. Во всех районах республики режим чрезвычайной ситуации по паводку снят», — сообщил Андрей Коноплев. Он отметил, что опасные явления на реках не ожидаются. Уровни воды на реках сохраняются благоприятными для судоходства. Для контроля безопасного прохождения летне-осенних паводков осуществляется гидрологический мониторинг со 127 постов наблюдений, сообщает тгк Республика Саха (Якутия)

Видео тгк Оперштаб.Якутия

Фото: пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
Источник: тгк Республика Саха (Якутия)

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