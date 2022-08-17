Режим ЧС из-за прорыва плотины введен в Булунском улусе
Возможной причиной происшествия называется оттайка вечной мерзлоты
В Булунском районе прорвало плотину водохранилища, которая снабжает питьевой водой жителей поселков Тикси, Тикси-3 и военный городок. В районе введен режим ЧС. Об этом ЯСИА сообщил глава улуса Афанасий Андросов.
«Режим ЧС районного характера введен в понедельник, 15 августа. Тело плотины было немного разрушено, был риск полной утечки воды. Сейчас ведутся работы по отсыпке», — информировал Андросов.
Глава района отметил, что плотина укрепляется с внутренней стороны, так как внешняя сторона была обрушена. Причиной происшествия возможно стала оттайка вечной мерзлоты.
«В советское время работала установка, которая промораживала дно и тело плотины. Ее прекратили обслуживать примерно с 1997 года. Если к этому вопросу не подойти комплексно, то все наши меры будут неэффективны», — сказал Афанасий Андросов, отметив, что плотина является единственным источником питьевой воды для всех жителей поселков Тикси, Тикси-3 и военного городка.
В поселке проживает около 4500 человек и военные специалисты. По словам главы Тикси Натальи Султановой, все они ощутили перебои с холодным и горячим водоснабжением.
«Тревогу начали быть накануне выходных, сразу начались работы. Вода в поселке есть, но она идет ржавая, давление низкое», — сообщила Султанова.
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