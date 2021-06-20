Режим ЧС действует в 4 улусах

По сведениям Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 20 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 21 201,3 га, расположенных на территории 11 районов: Хангаласского-1, Нюрбинского-3, Сунтарского-5, Ленского-2, Верхневилюйского-2, Томпонского-1, Усть-Майского-1, Кобяйского-1, Таттинского-1, Мегино-Кангаласского-1, Оймяконского-2.

Из них локализовано 5 лесных пожаров общей площадью 14 115,0 га на территории 4 районов: Нюрбинского-1, Сунтарского-2, Хангаласского-1, Мегино-Кангаласского-1. На тушении лесных пожаров задействовано 1 346 человек и 140 ед. техники.

За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара на площади 9,0 га.

По данным космического мониторинга, на территории республики действует 26 термоточек.

Режим чрезвычайной ситуации действует на территории Нюрбинского, Томпонского, Верхневилюйского и Сунтарского районов.

Минэкологии Якутии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать требования пожарной безопасности в лесу. Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.