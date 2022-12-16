Резервные источники питания – залог стабильного энергоснабжения

Энергетики напоминают о необходимости иметь резервные автономные источники электропитания, особенно в условиях якутских суровых зимних низких температур наружного воздуха, чтобы обезопасить энергозависимое оборудование, используемое для бытовых нужд или предпринимательской деятельности.

Эти требования прописаны в постановлении Правительства РФ от 27.12.2004 года №861, потребители электрической энергии, относящиеся к третьей категории надежности электроснабжения при использовании энергозависимых источников тепла (электрических, угольных, газовых котлов) обязаны иметь автономный резервный источник питания.

К третьей категории относятся потребители, запитанные от одного источника. Это многоквартирные дома, частный сектор, дачные кооперативы, а также собственники небольших производственных помещений, офисных зданий, магазинов и гаражных кооперативов.

Срок, на который может быть прекращено электроснабжение потребителей третьей категории надежности составляет не более 24 часов. Он обусловлен необходимостью проведения как восстановительных, так и плановых ремонтных работ, технического обслуживания и технологического присоединения льготной категории заявителей.

В случаях технологических нарушений, в том числе при воздействии третьих лиц и неблагоприятных погодных условий, срок восстановления электроснабжения может составлять более 24 часов, в связи с чем потребители электрической энергии третьей категории, использующие энергозависимые приборы отопления, обязаны поддерживать их работоспособность с помощью автономного резервного источника питания. При использовании резервного источника питания владелец обязан исключить вероятность подачи напряжения обратно на питающую линию, поскольку это несет угрозу жизни и здоровью энергоремонтного персонала, занимающегося ликвидацией технологического нарушения, и третьих лиц.

Напомним, что специалисты энергокомпании заблаговременно уведомляют потребителей о проведении плановых ремонтных работ на сайте ПАО «Якутскэнерго» (https://yakutskenergo.ru) и в мессенджере Телеграм https://t.me/Yakutskenergo.