08.10.2022
18:49
528
Якутия
Видео: Резервисты из Якутии танцуют осуохай
Резервисты из Якутии для поднятия боевого духа станцевали танец осуохай, видео тгк @djiikey
Фото: тгк @djiikey
Источник: тгк @djiikey
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