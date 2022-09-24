24.09.2022
15:54
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Якутия

Резервисты из Якутии: Пора в дорогу!

Самолет с резервистами вылетел из аэропорта Якутск. Возвращайтесь, ребята! Видео тгк Новости Якутии

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии

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