24.09.2022
15:54
430
Якутия
Резервисты из Якутии: Пора в дорогу!
Самолет с резервистами вылетел из аэропорта Якутск. Возвращайтесь, ребята! Видео тгк Новости Якутии
Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.09.2022
0
27
24.09.2022
0
85
24.09.2022
0
264
24.09.2022
0
163
24.09.2022
0
237
24.09.2022
0
123
24.09.2022
0
382
24.09.2022
0
1138
24.09.2022
0
829
24.09.2022
0
1587
24.09.2022
0
1135
24.09.2022
0
583
24.09.2022
0
272
24.09.2022
0
324
24.09.2022
0
1053
24.09.2022
0
435
24.09.2022
0
323
24.09.2022
0
828
24.09.2022
0
1231
24.09.2022
0
631
24.09.2022
0
867
24.09.2022
0
10031
23.09.2022
0
2335
23.09.2022
0
1346
23.09.2022
1
2024
23.09.2022
0
455
23.09.2022
0
976
23.09.2022
0
336
23.09.2022
0
957
23.09.2022
0
2639
23.09.2022
0
286
23.09.2022
0
749
23.09.2022
1
449
23.09.2022
0
1095
23.09.2022
0
348
23.09.2022
1
12407
23.09.2022
0
1267
23.09.2022
0
895
23.09.2022
0
1135
23.09.2022
0
338
23.09.2022
0
439
23.09.2022
0
297
23.09.2022
0
4651
23.09.2022
0
740
23.09.2022
0
248
23.09.2022
0
238
23.09.2022
0
508
23.09.2022
0
272
23.09.2022
0
1324
23.09.2022
0
368
ТОП НОВОСТИ
20.09.2022
3
219634
21.09.2022
0
17439
22.09.2022
1
16909
22.09.2022
1
14376
23.09.2022
1
12586
23.09.2022
0
12230
24.09.2022
0
10383
Добавить комментарий