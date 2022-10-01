01.10.2022
15:09
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Якутия

Резервисты из Якутии на полевых сборах: настроение военное

Обвешанные боеприпасами и снайперскими винтовками якутяне где-то на полевых сборах в Хабаровске. — Ну что, как настроение? — Настроение военное, — отвечают они, сообщает тгк Новости Якутии.

Фото: тгк Новости Якутии.
Источник: тгк Новости Якутии.

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