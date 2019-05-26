Рейды в лесах: административные дела, штрафы

Инспекторы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в усиленном режиме осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения лесных пожаров. Начиная с 30 апреля, на территории Якутии проходят совместные рейды безопасности сотрудников Госпожнадзора, Министерства охраны природы Якутии, органов внутренних дел и административных комиссий муниципальных образований.

В ходе рейда с отдыхающими проводят разъяснительные профилактические беседы. Инспектора Государственного пожарного надзора инструктируют граждан о правилах безопасного применения огня на природе, напоминают о местах, специально отведенных для проведения отдыха. Всего инспекторами проинструктировано 7 240 человек.

С 30 апреля сотрудниками проведено 379 рейдов по пресечению нарушений требований пожарной безопасности на территории населённых пунктов и дачных некоммерческих объединений граждан, прилегающих к лесничествам.

Особое внимание уделяется местам массового отдыха (пикников) населения на лесных участках и прилегающих территориях, расположенным вне мест для массового отдыха граждан на природе (пикников), организованных и утвержденных органами местного самоуправления. За нарушения требований пожарной безопасности на граждан возбуждено 54 административных материалов по ст. 20.4 КоАп РФ, оштрафовано 11 человек на общую сумму 24 000 рублей..

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает, что в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 запрещается выжигание сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также разведение костров на полях.

Нарушение данных правил влечет административную ответственность по ст. 8.32, 20.4 КоАП РФ, со штрафами в отношении граждан до 5 тысяч, должностных лиц до 20 тысяч и юридических лиц до 1 млн. рублей. Или уголовную ответственность по ст. 261 УК РФ со штрафом до 3 млн. рублей и лишения свободы до 10 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)