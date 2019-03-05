Рейд по каткам Якутска

04 марта в рамках Месячника безопасности людей на водных объектах в зимний период с целью пропаганды безопасности и осуществления контроля в местах массового выхода людей на лед государственные инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия) провели патрулирование по общегородским каткам Якутска. Сотрудники ГИМС провели с посетителями катков профилактические беседы о безопасном поведении на льду, раздали информационные листовки.

Чтобы погода радовала, а прогулки на коньках приносили только массу положительных эмоций, вот несколько нехитрых ПРАВИЛ, которые необходимо усвоить при катании на коньках:

Если вы не уверены в безопасности катания, а тем более первый раз на катке, используйте защиту конечностей и головы (наколенники, налокотники, шлемы). Смотрите туда, куда едете. Двигайтесь по направлению потока. Не лежите, не сидите на льду длительное время. Используйте теплую одежду и термобелье. Возьмите несколько уроков у профессионала.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Курить на территории катка. Проносить на лед еду и напитки. Посещать каток с животными. Спускаться на коньках с горки. Выходить на ледовое поле с санками, колясками, тележками и крупногабаритными сумками. Долбить или ковырять лёд коньками или другими предметами, а также бросать на лёд любые предметы, выливать жидкость и сыпать какие-либо вещества. Играть на катке в хоккей (за исключением специально отведенных для этого мест).

Желаем всем безопасного отдыха на катках!