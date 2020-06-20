Ревность: Житель Якутска устроил выстрел в многоквартирном доме

Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему. Эта санкция предусмотрена ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ.

Суд постановил признать виновным жителя Якутска в совершении административного правонарушения, предусмотренного данной статьей, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Мужчина, находясь на пятом этаже многоквартирного дома, на почве ревности к супруге произвел один выстрел в дверь из ружья, то есть на территории населенного пункта в неотведенном для этого месте. Из материала дела следует, что место совершения правонарушения не является стрелковым объектом — тиром, стрельбищем, стрелковым комплексом.

Росгвардия напоминает владельцам оружия о строгом соблюдении законодательства в сфере его оборота. Соблюдайте правила хранения, ношения и транспортировки личного огнестрельного оружия, сроки оформления разрешения на хранение и ношение оружия. Ключи от сейфа с оружием храните в недоступном и скрытом месте от детей и посторонних лиц.