Ревность довела якутянина до уголовного дела

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился житель пригорода по факту повреждений его автомобиля иностранного производства. Материальный ущерб составил 12 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 38-летний мужчина.

Установлено, что ранее между мужчинами произошел конфликт из-за того, что бывшая сожительница подозреваемого начала встречаться с потерпевшим. На почве ревности злоумышленник позвал заявителя на разговор, но тот не пришёл на встречу, поэтому он сорвал свою злость на его машине. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал пинать ногами и бить кулаками припаркованный во дворе жилого дома автомобиль. В итоге на кузове остались вмятины, а радиатор был поврежден.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.