Ревизоры со всей России соберутся в Якутске

С 27-28 июня 2019 года в Якутске пройдет Общее собрание контрольно-счетных органов Российской Федерации.

Для участия в мероприятии в Якутск прибудут более 120 руководителей муниципальных Контрольно-счетных органов со всех 8 федеральных округов из более 50 субъектов Российской Федерации.

27 февраля под председательством Алексея Стручкова — первого заместителя Правительства Республики Саха (Якутия), состоялось первое совещание организационного комитета по подготовке и проведению Общего собрания (XVII Конференции) членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.

Рассмотрены вопросы:

— Об Общем собрании членов Союза муниципальных контрольно – счетных органов РФ;

— О проекте плана мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания членов Союза муниципальных контрольно – счетных органов РФ.

С информацией по данным вопросам выступил Руслан Неустроев – председатель Контрольно – счетной палаты города Якутска. В своем выступлении он отметил, что 30 ноября 2018 года в городе Чехове Московской области состоялось заседание Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации, на котором принято решение о проведении Общего собрания (XVIII Конференции) членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации 27-28 июня 2019 года в городе Якутске.

«17-я по счету Конференция состоялась в июне 2018 года в г. Челябинске. В мероприятии приняли участие более 200 руководителей контрольно-счетных органов Российской Федерации, а также представители министерства финансов РФ, Счетной палаты РФ, Института Госзакупок и Центра эффективных закупок «Тендеры.ру». На Конференции, которая пройдет в Якутске, планируется участие около 130-140 человек, в том числе делегатов — членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов, приглашенных лекторов-экспертов из ведущих институтов Российской Федерации» — уточнил Руслан Петрович.

По итогам совещания члены организационного комитета одобрили План мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания членов Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.