Ретро-выставка времен СССР открылась в Якутске

В рамках декады ветеранов в Октябрьском округе 20 апреля состоялось открытие ретро-выставки, посвященной 100-летию образования ЯАССР. Под чутким руководством на выставке председателя Совета ветеранов Валентины Петровой собраны и выставлены вещи времен СССР.

В торжественном открытии выставки приняли участие руководитель Управления социальной занятости населения и труда г. Якутска Семен Матвеев, председатель городского Совета ветеранов Николай Тряпша.

Целью создания данной выставки стала возможность напомнить о тех вещах, которые окружали людей в советское время, рассказать об уникальности и значимости советской культуры и быта, воспитывать чувство уважения к истории и традициям нашей Родины. Об этом рассказала председатель Совета ветеранов Валентина Петрова.

«Нам захотелось сделать приятное людям старшего поколения, вернув их в годы их детства и юности, а молодежи рассказать и показать историю «ушедших» из современной жизни предметов, историю незабываемой советской эпохи», — поделилась Валентина Иннокентьевна.