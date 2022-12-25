25.12.2022
14:14
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Культура

Начала работу ретро-выставка «Советский новый год»

24 декабря открылась ретро-выставка «Советский новый год» с удивительными елочными игрушками и открытками СССР.

Музей истории города Якутска совместно с коллекционерами Якутии предлагает окунуться в ностальгическую атмосферу любимого праздника и настроиться на позитивную волну.

Выставка будет работать с 24 декабря 2022 года по 25 января 2023 года.

Адрес музея: Якутск, Старый город, ул. Аммосова, д.1/1. Справки по телефону: 84112402583

Режим работы: среда- воскресенье — с 10 ч. до 18 ч. Выходные – понедельник-вторник.

Фото и видео: Дмитрий Михайлов

Сетевое издание SAKHALIFE.RU

В Музее истории Якутска откроется ретро-выставка «Советский Новый год»

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