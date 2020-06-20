Рестораторы Якутии просят Айсена Николаева

Предприниматели рынка общественного питания записывают видеообращения к главе Якутии Айсену Николаеву с просьбой возобновить работу кафе и ресторанов.

В обращениях представители общепита заявляют, что способны обеспечить безопасность гостей и в заведениях соблюдаются все санитарные нормы. Также они отметили, что открываются магазины, парикмахерские, практически вся сфера услуг, а работа кафе и ресторанов до сих пор под запретом.

«По рекомендации Роспотребнадзора открытие ресторанов, кафе и баров будет только на третьем этапе — во второй половине июля, возможно, даже позже. Наши предприятия закрыты уже больше трех месяцев. Люди сидят без работы, у многих семьи, обязательства. Каждый терпит колоссальные убытки. Надеемся на улучшение ситуации в Якутии и на адекватное решение оперативного штаба по скорейшему открытию летних веранд», — говорит председатель Ассоциации гостеприимства Якутии Татьяна Тымырова.

Хэштег #дайтеобщепитуработать_якутск в соцсетях разместили представители кафе и ресторанов «Шпинат и Мясо», «Панда и Журавль», «Вафли_coffee», «Тарелка», «Бекетов», «Тото Хана», «Блин Хаус», «Кимчи», «Мохито», «География» и другие.

Предприниматели также обратились к главе Якутска Сардане Авксентьевой. Согласно распоряжения мэрии 2018 года, чтобы использовать летники нужно заплатить 219 тыс. рублей на 100 квадратных метров.

«В этом году очень просим отменить взнос. С учетом трех месяцев простоя, сегодня эта сумма для нашей отрасли ноша непосильная. В Якутске период летников очень короткий и июнь уже заканчивается», — отметила владелец ресторана «Шпинат и Мясо» Мария Егорова.

В связи с пандемией в Якутске закрылись навсегда уже несколько десятков кафе, ресторанов и баров. По оценке участников рынка, доставка готовой еды с ресторанов в среднем может обеспечить лишь около 15% от докризисного оборота заведений.

Председатель Национальной Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма РС (Я) «Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)» Татьяна Александровна Тымырова