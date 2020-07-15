Ресторанная индустрия после пандемии. Как выжить?

Летние веранды и кафе открылись после ограничительных мер, связанных с эпидемиологической ситуацией, объекты общественного питания и рестораны готовятся к открытию. Как будет обеспечиваться безопасность людей, которые пользуются их услугами, работают в этой сфере и хотят уберечь себя от коронавирусной инфекции?

Как передает информационное агентство Саханьюс, этим и другим вопросам, касающимся поддержки ресторанной индустрии, требованиям Роспотребнадзора, которые нужно соблюдать организациям, работающим с посетителями и имеющим персонал, было посвящено организованное Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) рабочее совещание с участием депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Галины ДАНЧИКОВОЙ, президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря БУХАРОВА, представителей общественного питания и бизнес-сообщества республики. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

В Якутии из-за пандемии была приостановлена деятельность 1 023 организаций, предоставляющих услуги общественного питания, где, по оценочным данным, работали более 5 тысяч человек.

Часть крупных ресторанов и столовых, находящихся в аренде коммерческой недвижимости, закрылась и уже вряд ли откроется. Смогут ли все, кто в них ранее работал, трудоустроиться?

Перед тем, как выслушать предпринимателей, оказавшихся в непростой ситуации, Галина Данчикова проинформировала участников видеоконференции о заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Думе, где обсуждались основные проблемы ресторанной отрасли. Например, кто должен платить за тестирование работников на COVID-19, которое должно проводиться регулярно, и кого в первую очередь нужно направлять на анализы работодателям?

Помимо разработанных Роспотребнадзором требований, состоящих из 16 подчас явно не реализуемых пунктов, за нарушения которых рестораторов штрафуют, регионы добавляют свои. В итоге набирается около двух десятков обязательных и далеко не всегда выполнимых условий. Поэтому совместно с Роспотребнадзором было предложено еще раз проработать все требования, убрать излишние и сделать акцент на действительно важных пунктах, установив контроль и прозрачность их исполнения, сообщила Галина Данчикова.

Чтобы привлечь посетителей невысокими ценами, многим ресторанам приходится переходить на более дешевые продукты. Депутат предупредила, если в республике предприятия индустрии гостеприимства будут придерживаться такого курса, то повлиять на качество приготовления блюд, это ни коем образом не должно.

К большому удивлению, руководители субъектов МСП не столько жаловались, сколько рассказывали, как им пришлось выживать в сложившихся условиях, перестраивая работу на доставку блюд из ресторанов. Оказалось, чуть больше половины из них работали в Якутске на вынос.

Поддерживая Галину Данчикову в вопросе ориентации на высококачественную общепитовскую и ресторанную продукцию, Игорь Бухаров сказал, что скучает по якутской кухне, которую хорошо знает, и надеется, что она сохранит свой бренд, несмотря ни на что.

Обсуждали новые перспективные направления работы – гастротуризм, диверсификацию ресторанного бизнеса в пищевое производство и торговлю, как вынужденную меру для сохранения своего присутствия на рынке, где драйвер заточен на доставку блюд. А также сокращение расходов благодаря цифровизации, позволяющей проследить движение продуктов и спрос на наиболее востребованные, руководство министерства и уполномоченный по правам предпринимателей акцентировали внимание на трудностях пищевой и ресторанной отраслей. У них рентабельность упала на 10 процентов, а оборот – больше чем 50 процентов. При этом меры поддержки не все субъекты могут получить, поэтому им нужны субсидии на оборудование для летних веранд, где их нет, и на пополнение оборотных средств.

На видеоконференции снова встал вопрос о продлении действия ЕНВД, который правительство РФ со следующего года отменяет. (Для сведения: только в Якутии плательщиками единого налога на вмененный доход являются 16 301 субъект, в том числе 1 921 — юридическое лицо и 14 380 индивидуальных предпринимателей).

Напомним, что он поднимался в июне на ВКС с участием депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой у заместителя председателя правительства РС(Я) Дениса БЕЛОЗЕРОВА, когда обсуждался «бесшовный», проще говоря, безболезненный переход плательщиков ЕНВД на другие режимы налогообложения — упрощенную систему налогообложения, а индивидуальные предприниматели еще и на патентную систему налогообложения, или на уплату налога с 1 июля 2020 года на профессиональный доход.

И хотя рекомендации по переходу субъектов на наиболее подходящие виды налогообложения ответственные министерства и ведомства проработали, в рамках подписанного недавно Владимиром ПУТИНЫМ указа о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и его поручения правительству РФ в трехмесячный срок утвердить аналогичную национальную программу, участники совещания настоятельно просили Галину Данчикову продолжить работу на федеральном уровне о продлении действия ЕНВД до 2024 года. Или хотя бы на 2021 год. По их мнению, это будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, о чем говорится в документе главы государства по обеспечению прекращения миграционного оттока населения с Дальнего Востока и превышению среднероссийских показателей экономического развития.

К просьбе предпринимателей Якутии депутат Госдумы РФ отнеслась с пониманием. На прошлой неделе этот вопрос Галина Данчикова уже обсудила с коллегами-дальневосточниками, готовыми поддержать продвижение этого вопроса в правительстве РФ, которое инициировало отмену ЕНВД с 2021 года. Первым лицам уже направлены письма.

По сравнению с единым налогом на вмененный доход законодательная база по иным режимам налогообложения имеет недостатки и нуждается в совершенствовании, считают эксперты, с которыми Галина Данчикова как специалист в этой области и член думского комитета по бюджету и налогам согласна.

«Мы долго боролись с коллегами за ЕНВД, — сказала парламентарий на совещании, — но в ходе дискуссий, вопрос о продлении был отклонен. — Сейчас у нас есть убедительный аргумент – поручение президента РФ, в рамках которого этот вопрос должен быть рассмотрен». — Галина Данчикова пояснила, что все изменения по налогам должны быть приняты за два месяца до рассмотрения Госдумой федерального бюджета на 2021 год.

На ВКС обсуждался вопрос о горячем бесплатном питании школьников, который, по мнению предпринимательского сообщества, вступает в противоречие по цене и качеству с Федеральным законом номер 44-ФЗ о госзакупках. Поэтому для внесения изменений в правовой документ его нужно проработать. Кроме этого, встал вопрос о снижении ставок платы и дополнительных коэффициентов для субъектов предпринимательства за негативное воздействие на окружающую среду с 0,5 процента до 0,1 процента, предусмотренных постановлением правительства РФ от 13.09.2016 № 913, в которое в этом году были внесены изменения. Такое предложение последовало на том основании, что никто не знает, на что расходуются средства.

Галина Данчикова сказала, что готова провести консультации в Госдуме и внести предложения в правительство РФ, если будут представлены более веские и обоснованные аргументы.